https://ukraina.ru/20230623/1047501019.html

Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу

Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу - 23.06.2023 Украина.ру

Газ платежом красен. Эксперт рассказал, что потеряет Киев с транзитом в Европу

В случае прекращения транзита российского газа Украина потеряет деньги и будет вынуждена перестроить газотранспортную систему, а Россия лишится крупного рынка, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сообщили журналисты издания "Лента.ру" 23 июня

2023-06-23T14:22

2023-06-23T14:22

2023-06-23T14:22

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Украина лишится части дохода в бюджет и вынуждена будет перестроить газотранспортную систему в случае прекращения транзита российского газа. Перестройка газотранспортной системы внутри страны не радикальная реформа, но всё же затратная, добавил Юшков.Остановка транзита будет означать для Украины снижение влияния, значения как государства, так как сейчас страна имеет возможность контролировать транзит.Для России прекращение транзита газа через Украину – это потеря поставок во всю Европу, кроме Венгрии.Через Украину российский газ поставляется во все страны Западной и Центральной Европы. Через "Турецкий поток" газ поступает в Грецию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию и Сербию.22 июня министр энергетики Украины Герман Глущенко заявил, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году, когда истечёт срок действия контракта на транзит с "Газпромом". Глущенко сомневается, что Москва и Киев смогут договориться о продлении контракта, даже если европейские представители выступят посредниками.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций, который включает в себя прекращение возможности импорта российской нефти по трубопроводу "Дружба" для Германии и Польши.

https://ukraina.ru/20230620/1047389079.html

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новости, россия, украина, российский газ, газпром, нафтогаз, европа, турецкий поток