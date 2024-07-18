https://ukraina.ru/20240718/1056305122.html

"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ

"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ - 18.07.2024 Украина.ру

"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ

Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку FPV-дронов. Конструкторы научились подключать эти беспилотники к системе искусственного интеллекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-18T03:00

2024-07-18T03:00

2024-07-18T03:00

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На каком-то отрезке времени противник попытался опередить российскую армию в вопросе FPV-дронов. Но сейчас даже Forbes признал, что за сутки Россия производит более 1000 беспилотников. Эту потребность мы закрываем, рассказал эксперт.Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Конструкторы научились подключать эти дроны к системе искусственного интеллекта, добавил он.Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Все эти данные сведут в единую централизованную таблицу, указал полковник запаса.Кроме того, мы постоянно проводим семинары по обучению операторов БПЛА. Так, всероссийский слет операторов "Дронница" уже приносит конкретные результаты. Теперь любое мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению дронами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру

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новости, россия, вс рф, сво, дроны, беспилотники, искусственный интеллект, производство, бпла