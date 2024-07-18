"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку FPV-дронов. Конструкторы научились подключать эти беспилотники к системе искусственного интеллекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На каком-то отрезке времени противник попытался опередить российскую армию в вопросе FPV-дронов. Но сейчас даже Forbes признал, что за сутки Россия производит более 1000 беспилотников. Эту потребность мы закрываем, рассказал эксперт.
Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Конструкторы научились подключать эти дроны к системе искусственного интеллекта, добавил он.
"В ближайшее время от 20 до 30 дронов будут управляться одним человеком по заранее созданным программам. Теперь фронт целого полка будет прикрыт одним специалистом", - подчеркнул Насонов.
Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Все эти данные сведут в единую централизованную таблицу, указал полковник запаса.
Кроме того, мы постоянно проводим семинары по обучению операторов БПЛА. Так, всероссийский слет операторов "Дронница" уже приносит конкретные результаты. Теперь любое мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению дронами, заключил собеседник издания.
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