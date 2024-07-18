"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ - 18.07.2024 Украина.ру
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"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ
"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ - 18.07.2024 Украина.ру
"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ
Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку FPV-дронов. Конструкторы научились подключать эти беспилотники к системе искусственного интеллекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-18T03:00
2024-07-18T03:00
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На каком-то отрезке времени противник попытался опередить российскую армию в вопросе FPV-дронов. Но сейчас даже Forbes признал, что за сутки Россия производит более 1000 беспилотников. Эту потребность мы закрываем, рассказал эксперт.Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Конструкторы научились подключать эти дроны к системе искусственного интеллекта, добавил он.Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Все эти данные сведут в единую централизованную таблицу, указал полковник запаса.Кроме того, мы постоянно проводим семинары по обучению операторов БПЛА. Так, всероссийский слет операторов "Дронница" уже приносит конкретные результаты. Теперь любое мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению дронами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру
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новости, россия, вс рф, сво, дроны, беспилотники, искусственный интеллект, производство, бпла
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, дроны, беспилотники, искусственный интеллект, производство, БПЛА

"Будут управляться одним человеком": эксперт о том, как инженеры научились подключать дроны к системе ИИ

03:00 18.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку FPV-дронов. Конструкторы научились подключать эти беспилотники к системе искусственного интеллекта. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На каком-то отрезке времени противник попытался опередить российскую армию в вопросе FPV-дронов. Но сейчас даже Forbes признал, что за сутки Россия производит более 1000 беспилотников. Эту потребность мы закрываем, рассказал эксперт.
Отечественные специалисты не только наладили ручную и конвейерную сборку таких устройств. Конструкторы научились подключать эти дроны к системе искусственного интеллекта, добавил он.
"В ближайшее время от 20 до 30 дронов будут управляться одним человеком по заранее созданным программам. Теперь фронт целого полка будет прикрыт одним специалистом", - подчеркнул Насонов.
Не будет смысла напрягать зрение, чтобы вычислить разведпризнаки, когда противник попытается нанести удар. Все эти данные сведут в единую централизованную таблицу, указал полковник запаса.
Кроме того, мы постоянно проводим семинары по обучению операторов БПЛА. Так, всероссийский слет операторов "Дронница" уже приносит конкретные результаты. Теперь любое мотострелковое подразделение будет иметь в штате специалиста по управлению дронами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О том, как разобраться в этом запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру
Майкл Бом интервью
Вчера, 04:54
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