https://ukraina.ru/20240419/1054620934.html

На Украине нашли около 400 "вражеских" Telegram-каналов с информационной угрозой "уклонист"

На Украине нашли около 400 "вражеских" Telegram-каналов с информационной угрозой "уклонист" - 19.04.2024 Украина.ру

На Украине нашли около 400 "вражеских" Telegram-каналов с информационной угрозой "уклонист"

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил 365 вражеских Telegram-каналов, 65 нежелательных аккаунтов в сети Х и сеть из 83 вражеских TikTok-каналов, где были зафиксированы "информационные угрозы" под названием "уклонист" и "майдан-3". Об этом сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко

2024-04-19T22:58

2024-04-19T22:58

2024-04-19T22:59

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По его словам, Центр каждый день мониторит 812 спикеров, 296 организаций, 156 иностранных интернет-ресурсов, 150 ТикТок-каналов, 101 Youtube-канал, 200 аккаунтов в сети Х и 449 Telegram-каналов. Сегодня уже заблокировано 200 вражеских Youtube-каналов и 24 TikTok-канала. "Центр первым на Украине начал сотрудничество с администрацией соцсети ТікТок для противодействия распространению российской пропаганды в сети", – приводит его слова "Интерфакс Украина". Помимо этого, Центр взялся за сеть из 24 веб-сайтов с общим названием "Pravda", которую, по мнению Коваленко, создала РФ. Ранее Коваленко сообщал, что Киев обладает неким инструментарием влияния на основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова, чтобы он ограничивал работу конкретных каналов на территории Украины.

https://ukraina.ru/20240328/1054162593.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, telegram, youtube, блокировка, свобода слова, спецоперация, сво