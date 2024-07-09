Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины
Россия и Украина не смогут в ближайшее время провести масштабный обмен пленными из-за огромной разницы в количестве задержанных граждан сторонами конфликта. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе пресс-конференции 9 июля
"Относительно большого обмена. Верю ли я в то, что в ближайшем будущем будет большой обмен – нет. Потому что есть разница в цифрах. На территории РФ гораздо больше задержанных граждан Украины", – цитирует его портал "Украинские национальные новости".
Точные данные о количестве военнопленных Лубенец не привел, но отметил, что вопрос обмена продолжает обсуждаться с помощью партнеров.
По его словам, российская сторона якобы не готова в масштабному обмену задержанными с Киевом.
"Они (представители власти в РФ – Ред.) готовы, на мой взгляд, проводить обменные процессы, они готовы разговаривать обо всех категориях граждан Украины, но я не вижу готовности проводить быстрых, больших обменов", – добавил украинский омбудсмен
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Украины в плену находятся 1348 военных РФ, а у России — 6465 солдат ВСУ.
29 октября 2023, 16:21Бывшие враги. Военный эксперт рассказал, чем займется в составе ВС РФ батальон пленных солдат ВСУ Командование ВС РФ должно чётко определять тот контингент из бывших украинских солдат, который годен для зачисления на службу в российскую армию. Такие формирования могут помочь в свержении киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов