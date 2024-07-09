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Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины

Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины - 09.07.2024 Украина.ру

Масштабный обмен невозможен из-за разницы в количестве пленных – омбудсмен Украины

Россия и Украина не смогут в ближайшее время провести масштабный обмен пленными из-за огромной разницы в количестве задержанных граждан сторонами конфликта. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе пресс-конференции 9 июля

2024-07-09T13:48

2024-07-09T13:48

2024-07-09T13:48

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Точные данные о количестве военнопленных Лубенец не привел, но отметил, что вопрос обмена продолжает обсуждаться с помощью партнеров. По его словам, российская сторона якобы не готова в масштабному обмену задержанными с Киевом. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у Украины в плену находятся 1348 военных РФ, а у России — 6465 солдат ВСУ.Почему украинские солдаты охотно сдаются в российский плен читайте в интервью военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, сво, обмен пленными