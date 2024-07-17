Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкАкция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа
США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности. Американская школа подготовки таких сотрудников, которая когда-то была самой профессиональной и технически подготовленной, сейчас уже исчезла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Покушение на экс-президента Дональда Трампа - это не первый случай покушения на высших должностных лиц в США. Почему американские спецслужбы, которые славятся своей высокой эффективностью, не могут решить такие элементарные задачи - на это есть несколько причин, сказал Насонов.
Во-первых, любая американская предвыборная кампания требует дополнительного участия профессионалов, а в США это никого не интересует, указал он.
"Их больше интересует сын одного кандидата и взаимоотношения с женщинами другого кандидата, но они не обсуждают реальную программу претендентов на высший пост в стране. Сотрудники служб безопасности от этого начинают скучать и начинают более халатно относиться к своим обязанностям", - подчеркнул военный.
Во-вторых, американская школа подготовки сотрудников службы безопасности, которая когда-то была самой профессиональной и технически оснащенной, сейчас куда-то ушла. Наверное, она ушла на Украину, иронично отметил эксперт.
В любом случае, сейчас США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности, заключил собеседник издания.
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