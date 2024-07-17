Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи - 17.07.2024 Украина.ру
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Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи
Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи - 17.07.2024 Украина.ру
Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи
США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности. Американская школа подготовки таких сотрудников, которая когда-то была самой профессиональной и технически подготовленной, сейчас уже исчезла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-17T04:30
2024-07-17T04:30
новости
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дональд трамп
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безопасность
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Покушение на экс-президента Дональда Трампа - это не первый случай покушения на высших должностных лиц в США. Почему американские спецслужбы, которые славятся своей высокой эффективностью, не могут решить такие элементарные задачи - на это есть несколько причин, сказал Насонов.Во-первых, любая американская предвыборная кампания требует дополнительного участия профессионалов, а в США это никого не интересует, указал он.Во-вторых, американская школа подготовки сотрудников службы безопасности, которая когда-то была самой профессиональной и технически оснащенной, сейчас куда-то ушла. Наверное, она ушла на Украину, иронично отметил эксперт. В любом случае, сейчас США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло президента Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, дональд трамп, покушение, выборы, президент сша, безопасность, снайпер, америка
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, покушение, выборы, президент США, безопасность, снайпер, Америка

Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи

04:30 17.07.2024
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкАкция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа
Акция сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Джереми Хоган
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США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности. Американская школа подготовки таких сотрудников, которая когда-то была самой профессиональной и технически подготовленной, сейчас уже исчезла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Покушение на экс-президента Дональда Трампа - это не первый случай покушения на высших должностных лиц в США. Почему американские спецслужбы, которые славятся своей высокой эффективностью, не могут решить такие элементарные задачи - на это есть несколько причин, сказал Насонов.
Во-первых, любая американская предвыборная кампания требует дополнительного участия профессионалов, а в США это никого не интересует, указал он.
"Их больше интересует сын одного кандидата и взаимоотношения с женщинами другого кандидата, но они не обсуждают реальную программу претендентов на высший пост в стране. Сотрудники служб безопасности от этого начинают скучать и начинают более халатно относиться к своим обязанностям", - подчеркнул военный.
Во-вторых, американская школа подготовки сотрудников службы безопасности, которая когда-то была самой профессиональной и технически оснащенной, сейчас куда-то ушла. Наверное, она ушла на Украину, иронично отметил эксперт.
В любом случае, сейчас США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло президента Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 15:00
Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.
 
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