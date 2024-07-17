https://ukraina.ru/20240717/1056294882.html

Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи

Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи - 17.07.2024 Украина.ру

Покушение на Трампа: Насонов объяснил, почему спецслужбы США не могут решать элементарные задачи

США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности. Американская школа подготовки таких сотрудников, которая когда-то была самой профессиональной и технически подготовленной, сейчас уже исчезла. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-17T04:30

2024-07-17T04:30

2024-07-17T04:30

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америка

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Покушение на экс-президента Дональда Трампа - это не первый случай покушения на высших должностных лиц в США. Почему американские спецслужбы, которые славятся своей высокой эффективностью, не могут решить такие элементарные задачи - на это есть несколько причин, сказал Насонов.Во-первых, любая американская предвыборная кампания требует дополнительного участия профессионалов, а в США это никого не интересует, указал он.Во-вторых, американская школа подготовки сотрудников службы безопасности, которая когда-то была самой профессиональной и технически оснащенной, сейчас куда-то ушла. Наверное, она ушла на Украину, иронично отметил эксперт. В любом случае, сейчас США – это уже не та страна, которая является образцом в вопросе безопасности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло президента Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240716/1056287075.html

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новости, сша, россия, дональд трамп, покушение, выборы, президент сша, безопасность, снайпер, америка