"Акела промахнулся": полковник запаса раскрыл, почему охрана Трампа не заметила человека с винтовкой
© AP / Evan VucciТрамп. Покушение
© AP / Evan Vucci
Во время выступления Трампа не были решены технические вопросы с обеспечением безопасности на дальних подступах к сцене. Есть показания местных жителей, что молодой человек с винтовкой залезал на крышу и оборудовал точку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Я не думаю, что телохранители экс-президента США Дональда Трампа были пособниками этого покушения. Когда республиканцы подали заявку на увеличение численности охранников для проведения митинга, им в этом было отказано. Это очень плохо, сказал эксперт.
Кроме того, не были решены технические вопросы с обеспечением безопасности на дальних подступах к сцене. Хотя работали две снайперские пары, они не смогли держать под контролем все прилегающие крыши, отметил военный.
"Хотя в соцсетях есть показания местных жителей, что молодой человек с винтовкой за спиной залезал на крышу и оборудовал снайперское гнездо. Это говорит о недостаточном профессионализме и технической оснащенности системы безопасности, необходимой для охраны массовых мероприятий", - подчеркнул Насонов.
В России повторение таких покушений маловероятно. У нас действует устав и особый протокол проведения таких митингов. Но в США это уже не первый случай покушения на высших должностных лиц. Сейчас "Акела промахнулся", - заключил собеседник издания.
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