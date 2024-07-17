https://ukraina.ru/20240717/1056294244.html

"Акела промахнулся": полковник запаса раскрыл, почему охрана Трампа не заметила человека с винтовкой

"Акела промахнулся": полковник запаса раскрыл, почему охрана Трампа не заметила человека с винтовкой - 17.07.2024 Украина.ру

"Акела промахнулся": полковник запаса раскрыл, почему охрана Трампа не заметила человека с винтовкой

Во время выступления Трампа не были решены технические вопросы с обеспечением безопасности на дальних подступах к сцене. Есть показания местных жителей, что молодой человек с винтовкой залезал на крышу и оборудовал точку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-17T03:15

2024-07-17T03:15

2024-07-17T03:15

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преступления

президентские выборы

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Я не думаю, что телохранители экс-президента США Дональда Трампа были пособниками этого покушения. Когда республиканцы подали заявку на увеличение численности охранников для проведения митинга, им в этом было отказано. Это очень плохо, сказал эксперт.Кроме того, не были решены технические вопросы с обеспечением безопасности на дальних подступах к сцене. Хотя работали две снайперские пары, они не смогли держать под контролем все прилегающие крыши, отметил военный.В России повторение таких покушений маловероятно. У нас действует устав и особый протокол проведения таких митингов. Но в США это уже не первый случай покушения на высших должностных лиц. Сейчас "Акела промахнулся", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло руководителя Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240716/1056288946.html

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новости, сша, дональд трамп, россия, снайпер, покушение, соцсети, охрана, преступления, президентские выборы