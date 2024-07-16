Украина стала на 2 часа дальше от Европы: в Раде решили не переводить время
© скриншот видео Дмитрия Разумковачасы
© скриншот видео Дмитрия Разумкова
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. За такое решение проголосовал 261 депутат, сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко*
"Ну это жесть. Я голосовал против. Это сейчас прям насущный законопроект? Где законопроект об ограниченно годных до 25 лет? Где куча других инициатив. Вместо этого мы принимаем закон о времени. Чтобы с Европой у нас было 2 часа разницы. Это же сейчас супер важно", – пожаловался он в своем телеграм-канале.
В 2022 году на Украине заявляли, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии.
Отменить перевод часов на зимнее и летнее время в Раде намеревались еще 2021 году, однако тогда законопроект отправили на доработку. Когда Владимир Зеленский подпишет принятый документ, 27 октября станет последним днем, когда украинцы переведут стрелки часов на час вперед, а весной 2025 года перевода времени уже не будет.
Разница с Москвой у Киева круглый год составит один час.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
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