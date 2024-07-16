https://ukraina.ru/20240716/1056288765.html

Украина стала на 2 часа дальше от Европы: в Раде решили не переводить время

Украина стала на 2 часа дальше от Европы: в Раде решили не переводить время - 16.07.2024 Украина.ру

Украина стала на 2 часа дальше от Европы: в Раде решили не переводить время

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. За такое решение проголосовал 261 депутат, сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко*

2024-07-16T16:09

2024-07-16T16:09

2024-07-16T16:09

новости

украина

верховная рада

алексей гончаренко

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103041/59/1030415999_20:0:1440:799_1920x0_80_0_0_6e7778eff909ed0d72411f02ec1996fa.jpg

В 2022 году на Украине заявляли, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии. Отменить перевод часов на зимнее и летнее время в Раде намеревались еще 2021 году, однако тогда законопроект отправили на доработку. Когда Владимир Зеленский подпишет принятый документ, 27 октября станет последним днем, когда украинцы переведут стрелки часов на час вперед, а весной 2025 года перевода времени уже не будет. Разница с Москвой у Киева круглый год составит один час.Читайте также как сегодня на Украине идет война не за территории, а за денатофикацию в материале автора издания Украина.ру Сергея Зуева. *Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240706/1056035224.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, верховная рада, алексей гончаренко, владимир зеленский