На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество - 28.10.2022 Украина.ру
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На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество
На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество - 28.10.2022 Украина.ру
На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество
Украинские эксперты посчитали, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии. Об этом 28 октября в интервью "РБК-Украина" сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский
2022-10-28T13:16
2022-10-28T13:24
новости
электроэнергия
экономия
часы
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По его словам, сэкономить более существенно не получится, так как главным потребителем являются "не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия".Эксперт назвал, что действительно могло бы помочь экономии – модернизация промышленности, изменение графиков работы предприятий.На Украине введен режим тотальной экономии электроэнергии в связи с российскими ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, во Львовской области неделей ранее отключили электроэнергию для промышленных предприятий.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
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новости, электроэнергия, экономия, часы, время, украина
Новости, электроэнергия, экономия, часы, время, Украина

На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество

13:16 28.10.2022 (обновлено: 13:24 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Украинские эксперты посчитали, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии. Об этом 28 октября в интервью "РБК-Украина" сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский
В среднем за счет перевода стрелок часов удается сэкономить не более 2% электроэнергии, а это на уровне статистической погрешности. Однако в Украине нужна экономия более чем в 20%.
По его словам, сэкономить более существенно не получится, так как главным потребителем являются "не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия".
Эксперт назвал, что действительно могло бы помочь экономии – модернизация промышленности, изменение графиков работы предприятий.
На Украине введен режим тотальной экономии электроэнергии в связи с российскими ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, во Львовской области неделей ранее отключили электроэнергию для промышленных предприятий.
Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.
Zastava m75 в ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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