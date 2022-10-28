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На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество

На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество - 28.10.2022 Украина.ру

На Украине выяснили, поможет ли перевод часов сэкономить электричество

Украинские эксперты посчитали, что за счет перевода часов на зимнее время удастся сэкономить около 2% электроэнергии. Об этом 28 октября в интервью "РБК-Украина" сообщил аналитик энергетических рынков Максим Белявский

2022-10-28T13:16

2022-10-28T13:16

2022-10-28T13:24

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По его словам, сэкономить более существенно не получится, так как главным потребителем являются "не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия".Эксперт назвал, что действительно могло бы помочь экономии – модернизация промышленности, изменение графиков работы предприятий.На Украине введен режим тотальной экономии электроэнергии в связи с российскими ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, во Львовской области неделей ранее отключили электроэнергию для промышленных предприятий.Целью ударов по объектам энергосистемы Украины было прекращение экспорта украинской электроэнергии в Европу, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Он отметил, что удары позволили прекратить получение киевским режимом экспортного дохода от продажи электроэнергии.

https://ukraina.ru/20221028/1040243485.html

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новости, электроэнергия, экономия, часы, время, украина