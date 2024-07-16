Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта
Нынешняя администрация США является противником диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация (США - ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал официальный представитель Кремля.
Он указал, что оценивать готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно.
"Сейчас много рассуждений, много спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это (Трамп - ред.) кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Поэтому давайте подождем исхода выборов. Американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, а не наша", - отметил Песков.
Подробнее о предвыборных обещаниях команды Трампа — в материале Егора Леева Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля на сайте Украина.ру.