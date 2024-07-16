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Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта

Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта - 16.07.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта

Нынешняя администрация США является противником диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-07-16T11:34

2024-07-16T11:34

2024-07-16T11:34

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"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация (США - ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал официальный представитель Кремля.Он указал, что оценивать готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно.Подробнее о предвыборных обещаниях команды Трампа — в материале Егора Леева Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков