Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта - 16.07.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта
Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта - 16.07.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта
Нынешняя администрация США является противником диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-16T11:34
2024-07-16T11:34
новости
кремль
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
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"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация (США - ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал официальный представитель Кремля.Он указал, что оценивать готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно.Подробнее о предвыборных обещаниях команды Трампа — в материале Егора Леева Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков
Новости, Кремль, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков

Кремль отреагировал на готовность Трампа стать посредником в разрешении украинского конфликта

11:34 16.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Нынешняя администрация США является противником диалога по урегулированию украинского конфликта. Об этом 16 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы пока исходим из существующих реалий. Мы видим, что нынешняя администрация (США - ред.) является противником какого-либо диалога, по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца. Не жалеет на это финансовых ресурсов, военной техники и так далее. Это та реальность, с которой мы имеем дело", - сказал официальный представитель Кремля.
Он указал, что оценивать готовность кандидата в президенты США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно.

"Сейчас много рассуждений, много спекуляций, кто на что готов, кто придерживается каких позиций. В настоящее время это (Трамп - ред.) кандидат в президенты США, начиная со вчерашнего дня. Поэтому давайте подождем исхода выборов. Американские избиратели сами определятся со своим будущим, это их забота, а не наша", - отметил Песков.

Подробнее о предвыборных обещаниях команды Трампа — в материале Егора Леева Зеленский получил сигналы, обещание команды Трампа. Главное на Украине на 9:30 16 июля на сайте Украина.ру.
 
НовостиКремльСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
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