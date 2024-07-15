https://ukraina.ru/20240715/1056270777.html

"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране

"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране - 15.07.2024 Украина.ру

"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране

Власти Украины попросили, чтобы Литва закрыла программу бесплатного получения высшего образования беженцам и Вильнюс пошел на это, передает издание LRT

2024-07-15T18:04

2024-07-15T18:04

2024-07-15T18:04

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Беженцы из Украины с 2022 года могли бесплатно получать образования в вузах Литвы и такая льгота будет все еще доступна тем, кто поступил в этом учебном году, однако приезжие в страну будут вынуждены платить за это. В Министерстве образования Литвы напомнили, что организуют все меры помощи беженцам, но "не поощряют отток мозгов из Украины". "Это желание украинской стороны. На Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место", – заявили в ведомстве. На сегодня только три образовательных учреждения Литвы объявили о готовности продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов. Ранее в этот же день Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в два раза. До того Киев разрешил отправку на фронт нескольких категорий студентов.Подробнее о том, почему и как Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240620/1055754459.html

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новости, литва, украина, вильнюс, мобилизация, беженцы, украинские беженцы, сво