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"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране
"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране - 15.07.2024 Украина.ру
"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране
Власти Украины попросили, чтобы Литва закрыла программу бесплатного получения высшего образования беженцам и Вильнюс пошел на это, передает издание LRT
2024-07-15T18:04
2024-07-15T18:04
2024-07-15T18:04
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Беженцы из Украины с 2022 года могли бесплатно получать образования в вузах Литвы и такая льгота будет все еще доступна тем, кто поступил в этом учебном году, однако приезжие в страну будут вынуждены платить за это. В Министерстве образования Литвы напомнили, что организуют все меры помощи беженцам, но "не поощряют отток мозгов из Украины". "Это желание украинской стороны. На Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переводить обучение в другое место", – заявили в ведомстве. На сегодня только три образовательных учреждения Литвы объявили о готовности продолжать полностью или частично финансировать обучение украинских студентов. Ранее в этот же день Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в два раза. До того Киев разрешил отправку на фронт нескольких категорий студентов.Подробнее о том, почему и как Литва, Латвия и Эстония исчезнут вслед за Украиной читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240620/1055754459.html
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Украина.ру
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новости, литва, украина, вильнюс, мобилизация, беженцы, украинские беженцы, сво
Новости, Литва, Украина, Вильнюс, мобилизация, беженцы, украинские беженцы, СВО
"Желание Киева": Литва заставит беженцев из Украины платить за обучение в своей стране
Власти Украины попросили, чтобы Литва закрыла программу бесплатного получения высшего образования беженцам и Вильнюс пошел на это, передает издание LRT