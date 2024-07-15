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Российского генерала Ивана Попова выпустили из СИЗО

Российского генерала Ивана Попова выпустили из СИЗО - 15.07.2024 Украина.ру

Российского генерала Ивана Попова выпустили из СИЗО

Военный суд удовлетворил третье ходатайство следствия и изменил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией ВС РФ генерал-майору Ивану Попову, обвиняемому в причастности к хищению более 130 млн рублей

2024-07-15T17:36

2024-07-15T17:36

2024-07-15T17:44

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Как сообщает РИА Новости из зала суда, Попов переведен под домашний арест до 11 октября. Наказание он будет отбывать в Москве, во ФСИН на него наденут спецбраслет. Меру пресечения изменили "с учётом характеризующих фигуранта дела данных". Ранее суд дважды отклонял ходатайства следствия, их не поддержал прокурор. Напомним, генерала Попова обвиняют в причастности к хищению госсредств при закупке металлоконструкций для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Сам Попов говорил, что у него "за душой ничего нет" и он "не вылезал из окопов". Его задержали 21 мая, с тех пор он находился в СИЗО. СМИ писали, что в деле генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий.Ранее сообщалось, что топ-мененжеры АО "Оборонэнергосбыт", которая поставляла электроэнергию для Минобороны России, получили до девяти лет лишения свободы по делу о хищении средств предприятия.Подробнее о чистках в Минобороны РФ читайте в материале автора издания Украина.ру. Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240527/1055306708.html

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новости, сизо, россия, коррупция, сво