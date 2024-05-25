СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО - 25.05.2024 Украина.ру
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СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО - 25.05.2024 Украина.ру
СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий. Об это написал "Коммерсант" со ссылкой на собственные неназванные источники
2024-05-25T14:58
2024-05-25T14:58
новости
сво
генерал
следственный комитет
ск рф
россия
запорожская область
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В статье отмечается, что погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно. Однако других подробностей пока не сообщается.235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в прошлую пятницу, 17 мая.По информации следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи."Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей", - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В настоящее время Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему с заключения под стражу на домашний арест. Уточняется, что такое решение принято с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.Известно, что после начала СВО Попов был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, а позже стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора.В июне того же года он отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю, а позже в аудиообращении к своим подчиненным заявлял о "сложной ситуации с начальством".
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новости, сво, генерал, следственный комитет, ск рф, россия, запорожская область
Новости, СВО, генерал, Следственный комитет, СК РФ, Россия, Запорожская область

СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО

14:58 25.05.2024
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий. Об это написал "Коммерсант" со ссылкой на собственные неназванные источники
В статье отмечается, что погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно. Однако других подробностей пока не сообщается.
235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в прошлую пятницу, 17 мая.
По информации следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
"Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей", - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В настоящее время Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему с заключения под стражу на домашний арест. Уточняется, что такое решение принято с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.
- РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 17:01
Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова обвинили в хищении 130 млн рублей на строительстве укрепленийБолее 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области для строительства фортификационных сооружений на фронте, украл бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Об этом в четверг сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко
Известно, что после начала СВО Попов был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, а позже стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора.
В июне того же года он отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю, а позже в аудиообращении к своим подчиненным заявлял о "сложной ситуации с начальством".
 
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15:23Инфаркт на посту или тюрьма после отставки? Канах о судьбе Нетаньяху и о встрече Хамада II с Путиным
14:58СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
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