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СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО - 25.05.2024 Украина.ру
СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий. Об это написал "Коммерсант" со ссылкой на собственные неназванные источники
2024-05-25T14:58
2024-05-25T14:58
2024-05-25T14:58
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В статье отмечается, что погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно. Однако других подробностей пока не сообщается.235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в прошлую пятницу, 17 мая.По информации следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи."Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей", - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.В настоящее время Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему с заключения под стражу на домашний арест. Уточняется, что такое решение принято с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.Известно, что после начала СВО Попов был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, а позже стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора.В июне того же года он отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю, а позже в аудиообращении к своим подчиненным заявлял о "сложной ситуации с начальством".
https://ukraina.ru/20240523/1055250455.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, генерал, следственный комитет, ск рф, россия, запорожская область
Новости, СВО, генерал, Следственный комитет, СК РФ, Россия, Запорожская область
СМИ: в деле Попова изначально фигурировал другой генерал, который погиб в зоне СВО
В деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова изначально фигурировал другой генерал, погибший на фронте до начала следственных мероприятий. Об это написал "Коммерсант" со ссылкой на собственные неназванные источники
В статье отмечается, что погибший генерал был удостоен звания Героя России посмертно. Однако других подробностей пока не сообщается.
235-й Гарнизонный военный суд арестовал бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в прошлую пятницу, 17 мая.
По информации следствия, Попов причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных Военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
"Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей", - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
В настоящее время Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему с заключения под стражу на домашний арест. Уточняется, что такое решение принято с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных и других обстоятельств, установленных в ходе расследования.
Известно, что после начала СВО Попов был начальником штаба 11-го армейского корпуса в Калининградской области, а позже стал командующим 58-й общевойсковой армией, отвечавшей за Запорожское направление. В 2023 году получил звание генерал-майора.
В июне того же года он отчитывался об отражении группировки ВСУ, которая планировала прорвать российскую оборону в Запорожье и выйти к морю, а позже в аудиообращении к своим подчиненным заявлял о "сложной ситуации с начальством".