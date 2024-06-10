https://ukraina.ru/20240610/1055592663.html

Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы

Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы - 10.06.2024 Украина.ру

Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы

Топ-мененжеры АО "Оборонэнергосбыт", которая поставляла электроэнергию для Минобороны России, получили до девяти лет лишения свободы по делу о хищении средств предприятия, пишет Российское агентство судебной и правовой информации (РАПСИ), ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда Москвы

2024-06-10T21:52

2024-06-10T21:52

2024-06-10T21:55

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Уточняется, что самый большой срок получил бывший директор АО "Оборонэнергосбыт" Олег Сундуков – он проведет девять лет в колонии общего режима, а также обязан заплатить один миллион рублей в качестве штрафа. Помимо этого, суд приговорил ещё двух бывших топ-менеджеров компании — Вадима Матвеева и Юрия Ющака — к 5 и 3,5 годам колонии со штрафом в 500 и 200 тысяч рублей соответственно. Как уточняет Readovka, АО "Оборонэнергосбыт" 14 лет работала и поставляла электроэнергию, в том числе для нужд Минобороны РФ и связанных с ведомством организаций. Таким образом, мошенники украли более 37 миллионов рублей. Судом установлено, что осуждённые похитили денежные средства, которые были выделены предприятию в рамках контракта с ООО "Энергодата". Всем фигурантам, признанными виновными в мошенничестве особо крупном размере, запрещено заниматься деятельностью, связанной с распорядительными и финансово-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, на срок от одного до трех лет.Какие последствия будет иметь череда громких задержаний и арестов высоких чинов в силовом блоке читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.

https://ukraina.ru/20240527/1055306708.html

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новости, россия, суд, мо рф, минобороны рф, коррупция, мошенники, мошенничество