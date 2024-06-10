https://ukraina.ru/20240610/1055592663.html
Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы - 10.06.2024 Украина.ру
Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
Топ-мененжеры АО "Оборонэнергосбыт", которая поставляла электроэнергию для Минобороны России, получили до девяти лет лишения свободы по делу о хищении средств предприятия, пишет Российское агентство судебной и правовой информации (РАПСИ), ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда Москвы
2024-06-10T21:52
2024-06-10T21:52
2024-06-10T21:55
новости
россия
суд
мо рф
минобороны рф
коррупция
мошенники
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055592542_0:0:828:467_1920x0_80_0_0_be288eae92f55e5afcf1f7affc660bc3.jpg.webp
Уточняется, что самый большой срок получил бывший директор АО "Оборонэнергосбыт" Олег Сундуков – он проведет девять лет в колонии общего режима, а также обязан заплатить один миллион рублей в качестве штрафа. Помимо этого, суд приговорил ещё двух бывших топ-менеджеров компании — Вадима Матвеева и Юрия Ющака — к 5 и 3,5 годам колонии со штрафом в 500 и 200 тысяч рублей соответственно. Как уточняет Readovka, АО "Оборонэнергосбыт" 14 лет работала и поставляла электроэнергию, в том числе для нужд Минобороны РФ и связанных с ведомством организаций. Таким образом, мошенники украли более 37 миллионов рублей. Судом установлено, что осуждённые похитили денежные средства, которые были выделены предприятию в рамках контракта с ООО "Энергодата". Всем фигурантам, признанными виновными в мошенничестве особо крупном размере, запрещено заниматься деятельностью, связанной с распорядительными и финансово-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, на срок от одного до трех лет.Какие последствия будет иметь череда громких задержаний и арестов высоких чинов в силовом блоке читайте в материале автора издания Украина.ру Виктории Титовой.
https://ukraina.ru/20240527/1055306708.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055592542_78:0:707:472_1920x0_80_0_0_ff9213fc7df42fc288635597ec649ceb.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, суд, мо рф, минобороны рф, коррупция, мошенники, мошенничество
Новости, Россия, Суд, МО РФ, Минобороны РФ, коррупция, мошенники, мошенничество
Поставщики электроэнергии для МО РФ и их подельники получили от 3,5 до 9 лет тюрьмы
21:52 10.06.2024 (обновлено: 21:55 10.06.2024)
Топ-мененжеры АО "Оборонэнергосбыт", которая поставляла электроэнергию для Минобороны России, получили до девяти лет лишения свободы по делу о хищении средств предприятия, пишет Российское агентство судебной и правовой информации (РАПСИ), ссылаясь на пресс-службу Мещанского суда Москвы
Уточняется, что самый большой срок получил бывший директор АО "Оборонэнергосбыт" Олег Сундуков – он проведет девять лет в колонии общего режима, а также обязан заплатить один миллион рублей в качестве штрафа.
Помимо этого, суд приговорил ещё двух бывших топ-менеджеров компании — Вадима Матвеева и Юрия Ющака — к 5 и 3,5 годам колонии со штрафом в 500 и 200 тысяч рублей соответственно.
Как уточняет Readovka, АО "Оборонэнергосбыт" 14 лет работала и поставляла электроэнергию, в том числе для нужд Минобороны РФ и связанных с ведомством организаций. Таким образом, мошенники украли более 37 миллионов рублей.
"Схема "отмыва" денег была простая: АО "Оборонэнергосбыт" заключило контракт с ООО "Энергодата", по которому последнее должно было оказывать партнеру услуги в сфере информационных технологий. Никакая работа не была выполнена, а вот выделенные на нее ₽37,3 млн испарились", – уточняет СМИ.
Судом установлено, что осуждённые похитили денежные средства, которые были выделены предприятию в рамках контракта с ООО "Энергодата".
Всем фигурантам, признанными виновными в мошенничестве особо крупном размере, запрещено заниматься деятельностью, связанной с распорядительными и финансово-хозяйственными функциями в коммерческих организациях, на срок от одного до трех лет.