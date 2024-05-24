Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек - 24.05.2024 Украина.ру
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Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек
Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек - 24.05.2024 Украина.ру
Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек
Зеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-05-24T05:30
2024-05-24T05:30
новости
украина
россия
запад
владимир зеленский
пётр скоробогатый
владимир путин
переговоры
война
сво
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Сейчас, после окончания президентских полномочий разобраться с Владимиром Зеленским станет немного проще. Причем этим будет заниматься не Россия, это должна будет делать противоположная сторона (Украина и Запад. - Ред.), рассказал политолог.Путин понимает, что Запад и Украина не собираются идти на переговоры, потому что они хотят извлечь для себя выгоду из этого конфликта. Хотя для Запада в украинском кризисе уже исчезли какие-либо перспективы, отметил Скоробогатый."Тем не менее, Путин сказал, что Зеленский – нелегитимный президент. Украину должен представлять другой человек, который поставит свою подпись под документом. А мы прекрасно помним цену подписи украинских политиков под официальными документами", - подчеркнул политолог.Так что вопрос упирается не только в фигуру Зеленского. Российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам, указал он.Так что и на поле боя, и в части дипломатии сейчас возможно любое развитие событий. Но до президентских выборов в США ни одна из сторон не готова предпринимать какие-то резкие шаги, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
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новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, пётр скоробогатый, владимир путин, переговоры, война, сво, выборы, сша, президент украины
Новости, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Пётр Скоробогатый, Владимир Путин, переговоры, война, СВО, выборы, США, президент Украины

Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек

05:30 24.05.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Зеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Сейчас, после окончания президентских полномочий разобраться с Владимиром Зеленским станет немного проще. Причем этим будет заниматься не Россия, это должна будет делать противоположная сторона (Украина и Запад. - Ред.), рассказал политолог.

"Кстати, я вполне допускаю, что анонс мирных переговоров, на которые готов пойти [Президент России Владимир] Путин – это реверанс для Китая и Юга. "Мы готовы, а они не готовы", - добавил эксперт.

Путин понимает, что Запад и Украина не собираются идти на переговоры, потому что они хотят извлечь для себя выгоду из этого конфликта. Хотя для Запада в украинском кризисе уже исчезли какие-либо перспективы, отметил Скоробогатый.
"Тем не менее, Путин сказал, что Зеленский – нелегитимный президент. Украину должен представлять другой человек, который поставит свою подпись под документом. А мы прекрасно помним цену подписи украинских политиков под официальными документами", - подчеркнул политолог.
Так что вопрос упирается не только в фигуру Зеленского. Российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам, указал он.
Так что и на поле боя, и в части дипломатии сейчас возможно любое развитие событий. Но до президентских выборов в США ни одна из сторон не готова предпринимать какие-то резкие шаги, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноября
О том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом
Арчил Сихарулидзе интервью
Вчера, 18:14
Арчил Сихарулидзе: "Украинизация" Грузии проходила раньше, чем в самой Украине, больше это не повторитсяГрузия в 90-е годы уже проходила через то, что сейчас называется украинизацией. Это гражданское противостояние, внешнее влияние в борьбе за власть, группировки, которые устраивали в стране публичные казни, все это было в стране.
 
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