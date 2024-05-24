https://ukraina.ru/20240524/1055256974.html

Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек

Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек - 24.05.2024 Украина.ру

Нелегитимный. Петр Скоробогатый о том, почему на переговорах Украину должен представлять другой человек

Зеленский - нелегитимный президент, поэтому на переговорах Украину должен другой человек, который поставит свою подпись под документом. В этом вопросе российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-05-24T05:30

2024-05-24T05:30

2024-05-24T05:30

новости

украина

россия

запад

владимир зеленский

пётр скоробогатый

владимир путин

переговоры

война

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051710727_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_bdcec21386f77170b0eadcc98dd641b4.jpg

Сейчас, после окончания президентских полномочий разобраться с Владимиром Зеленским станет немного проще. Причем этим будет заниматься не Россия, это должна будет делать противоположная сторона (Украина и Запад. - Ред.), рассказал политолог.Путин понимает, что Запад и Украина не собираются идти на переговоры, потому что они хотят извлечь для себя выгоду из этого конфликта. Хотя для Запада в украинском кризисе уже исчезли какие-либо перспективы, отметил Скоробогатый."Тем не менее, Путин сказал, что Зеленский – нелегитимный президент. Украину должен представлять другой человек, который поставит свою подпись под документом. А мы прекрасно помним цену подписи украинских политиков под официальными документами", - подчеркнул политолог.Так что вопрос упирается не только в фигуру Зеленского. Российская сторона не доверяет не только Украине, но и западным политикам, указал он.Так что и на поле боя, и в части дипломатии сейчас возможно любое развитие событий. Но до президентских выборов в США ни одна из сторон не готова предпринимать какие-то резкие шаги, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого Россия "слегка" поколотит ВСУ возле Сум, а потом будет трудиться и ждать ноябряО том, станет ли ближний космос ареной военного противостояния можно прочитать в интервью Владимира Орлова о том, почему даже военный "Гугл" не поможет ВСУ выиграть клинч с ВС России под Харьковом

https://ukraina.ru/20240523/1055251293.html

украина

россия

запад

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, владимир зеленский, пётр скоробогатый, владимир путин, переговоры, война, сво, выборы, сша, президент украины