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Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа

Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа - 15.07.2024 Украина.ру

Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил журналистам на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок российского лидера Владимира Путина, усилят ли его безопасность на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа

2024-07-15T12:22

2024-07-15T12:22

2024-07-15T12:22

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"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, покушение