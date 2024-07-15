Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа - 15.07.2024 Украина.ру
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Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа - 15.07.2024 Украина.ру
Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил журналистам на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок российского лидера Владимира Путина, усилят ли его безопасность на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа
2024-07-15T12:22
2024-07-15T12:22
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дмитрий песков
владимир путин
покушение
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"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, покушение
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, покушение

Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа

12:22 15.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил журналистам на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок российского лидера Владимира Путина, усилят ли его безопасность на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа
"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков.
В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.
Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путинпокушение
 
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