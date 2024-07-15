https://ukraina.ru/20240715/1056261688.html
Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа - 15.07.2024 Украина.ру
Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил журналистам на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок российского лидера Владимира Путина, усилят ли его безопасность на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа
2024-07-15T12:22
2024-07-15T12:22
2024-07-15T12:22
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056145892_0:190:3303:2047_1920x0_80_0_0_b185c0fa217a5d52c866a08da57604a8.jpg
"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/09/1056145892_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb352549d2a280877d64a1916ade4f14.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, покушение
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, покушение
Песков высказался о безопасности Путина после покушения на Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля ответил журналистам на вопрос, будут ли вноситься изменения в планы рабочих поездок российского лидера Владимира Путина, усилят ли его безопасность на фоне покушения на экс-президента США Дональда Трампа
"Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом", - сказал Песков.
В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
Стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что украинские спецслужбы безуспешно пытались совершить покушение на Путина.