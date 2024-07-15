В России усовершенствуют модуль коррекции для ФАБ-3000 для увеличения дальности применения
11:59 15.07.2024 (обновлено: 12:01 15.07.2024)
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
В России работают над усовершенствованием модуля планирования и коррекции для авиабомб, доказавших свою эффективность в зоне спецоперации, - ФАБ-3000. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех"
"Трехтонная авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) стала ещё более грозным оружием. Она сочетает мощнейшее поражающее действие и высокую точность... Сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов", – сказано в опубликованном сообщении.
По словам гендиректора предприятия Сергея Чемезова, у авиабомбы с модулем планирования и коррекции более высокая эффективность, в то же время он отметил низкую стоимость управляемых боеприпасов без УМПК.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиационных бомб и позволяет выполнять полетное задание, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны противника. В период проведения спецоперации авиабомбы доказали свою эффективность.
Ранее Владимир Зеленский признал бессилие системы ПВО Patriot перед российскими авиабомбами.
4 июля, 03:00"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПКФАБ-3000 - это предельное применение модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным снарядам лететь будет очень тяжело. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов