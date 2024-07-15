В России усовершенствуют модуль коррекции для ФАБ-3000 для увеличения дальности применения

"Это было очень зрелищно": военный эксперт рассказал про боевое применение и возможности ФАБ-3000 с УМПК

ФАБ-3000 - это предельное применение модуля, превращающего обычную авиабомбу в высокоточное оружие, которое можно применять с хорошим загоризонтным маневром. Еще более мощным снарядам лететь будет очень тяжело. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов