Военный эксперт назвал главный недостаток ФАБ-3000 и объяснил, почему она способна "затоптать" ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру
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Военный эксперт назвал главный недостаток ФАБ-3000 и объяснил, почему она способна "затоптать" ВСУ
Военный эксперт назвал главный недостаток ФАБ-3000 и объяснил, почему она способна "затоптать" ВСУ - 10.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт назвал главный недостаток ФАБ-3000 и объяснил, почему она способна "затоптать" ВСУ
ФАБ-3000 — это самое мощное высокоточное оружие, которое вообще существует в мире. Дальше идет только тактическое ядерное оружие. После такого прилета укрывшиеся в здании солдаты ВСУ получают тяжелые контузии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T04:00
2024-07-10T04:00
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ту-22м
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Главный минус ФАБ-3000 в том, что самолеты могут таскать лишь одну такую бомбу. Но поскольку это высокоточное оружие, это не так важно. Судя по тому, как применяют даже ФАБ-500 с УМПК, их редко кидают даже парами, сообщил эксперт.ФАБ-3000 — это самое мощное высокоточное оружие, которое вообще существует в мире. Дальше идет только тактическое ядерное оружие, добавил он.У российской армии есть еще ФАБ-5000 и ФАБ-9000, но к ним пока УМПК не прикрутили. И Су-34 их не утащит. Их нужно бросать с чего-то более тяжелого, например, с Ту-22. Но они уже не производятся и предназначены немного для другого, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
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новости, украина, россия, сергей полетаев , авиабомбы, сво, ту-22м, су-34, авиация, самолет, всу, спецоперация, бомба
Новости, Украина, Россия, Сергей Полетаев , авиабомбы, СВО, Ту-22М, Су-34, авиация, самолет, ВСУ, Спецоперация, бомба

Военный эксперт назвал главный недостаток ФАБ-3000 и объяснил, почему она способна "затоптать" ВСУ

04:00 10.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ФАБ-3000 — это самое мощное высокоточное оружие, которое вообще существует в мире. Дальше идет только тактическое ядерное оружие. После такого прилета укрывшиеся в здании солдаты ВСУ получают тяжелые контузии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Главный минус ФАБ-3000 в том, что самолеты могут таскать лишь одну такую бомбу. Но поскольку это высокоточное оружие, это не так важно. Судя по тому, как применяют даже ФАБ-500 с УМПК, их редко кидают даже парами, сообщил эксперт.
ФАБ-3000 — это самое мощное высокоточное оружие, которое вообще существует в мире. Дальше идет только тактическое ядерное оружие, добавил он.
"Если эта бомба падает в семи-десяти метрах от здания, оно здание не сносит, но укрывшиеся там вэсэушники получают контузии с перспективой на инвалидность. В этом смысле ФАБ-3000 напоминает носорога, который плохо видит, но все равно может вас затоптать", - подчеркнул Полетаев.
У российской армии есть еще ФАБ-5000 и ФАБ-9000, но к ним пока УМПК не прикрутили. И Су-34 их не утащит. Их нужно бросать с чего-то более тяжелого, например, с Ту-22. Но они уже не производятся и предназначены немного для другого, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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