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Байден случайно назвал соперника "бывшим Трампом" и допустил другие оговорки в речи про покушение

Байден случайно назвал соперника "бывшим Трампом" и допустил другие оговорки в речи про покушение - 15.07.2024 Украина.ру

Байден случайно назвал соперника "бывшим Трампом" и допустил другие оговорки в речи про покушение

Президент США Джо Байден допустил несколько оговорок во время выступления о недопустимости насилия в политике в связи с покушением на своего соперника на выборах Дональда Трампа, передает газета Daily Mail

2024-07-15T10:51

2024-07-15T10:51

2024-07-15T10:54

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Он напомнил американцам, что их разногласия должны решаться на участках для голосования.Однако в шестиминутной речи глава государства допустил несколько заметных ляпов, в том числе назвал урну для голосования "боевой урной" (перепутав слова battle и ballot – "битва" и "голосовать"), а экс-президента Трампа - "бывшим Трампом".Пресса обращает внимание на частые оговорки Байдена в связи с обеспокоенностью по поводу его когнитивных способностей, которые ставят под сомнение целесообразность попытки переизбрания действующего президента на второй срок. В начале месяца газета New York Times со ссылкой на источники в окружении Байдена писала, что ухудшение состояния здоровья главы США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с экс-главой страны Трампом оно становится более тревожным.В минувшую субботу экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.

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новости, сша, джо байден, дональд трамп, политика, президент