Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату
10:03 15.07.2024 (обновлено: 10:07 15.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Украинцы продолжают сопротивляться насильственной мобилизации всеми способами. В этот раз в городе Буск Львовской области неизвестные метнули гранату в помещение районного территориального центра комплектования – военкомата, сообщили украинские СМИ
"Ночью с воскресенья на понедельник, 15 июля, неизвестные бросили гарнату в помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Буске. Делом занимается полиция", – пишет портал ZAXID.NET.
Тем временем издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что это был взрыв ручной гранаты РГД-5 в результате детонации которой на месте образовалась воронка.
Также в помещении выбиты окна, обломками посекло штукатурку, но пострадавших нет. Официальной информации об инциденте пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области украинцы бросили взрывчатку во двор дома работника военкомата. В Закарпатье произошла перестрелка местных жителей с работниками ТЦК, а 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.
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