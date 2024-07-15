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Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату

Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату - 15.07.2024 Украина.ру

Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату

Украинцы продолжают сопротивляться насильственной мобилизации всеми способами. В этот раз в городе Буск Львовской области неизвестные метнули гранату в помещение районного территориального центра комплектования – военкомата, сообщили украинские СМИ

2024-07-15T10:03

2024-07-15T10:03

2024-07-15T10:07

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Тем временем издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что это был взрыв ручной гранаты РГД-5 в результате детонации которой на месте образовалась воронка. Также в помещении выбиты окна, обломками посекло штукатурку, но пострадавших нет. Официальной информации об инциденте пока не поступало. Ранее сообщалось, что в Черкасской области украинцы бросили взрывчатку во двор дома работника военкомата. В Закарпатье произошла перестрелка местных жителей с работниками ТЦК, а 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки. Подробнее о том, на какие радикальные меры идут украинцы, сопротивляясь насильственной отправке на фронт читайте в материале Дмитрия Ковалевича на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240427/1054782593.html

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новости, львовская область, мобилизация, сво, всу, военкомат, военком