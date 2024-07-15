Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату - 15.07.2024 Украина.ру
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Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату
Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату - 15.07.2024 Украина.ру
Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату
Украинцы продолжают сопротивляться насильственной мобилизации всеми способами. В этот раз в городе Буск Львовской области неизвестные метнули гранату в помещение районного территориального центра комплектования – военкомата, сообщили украинские СМИ
2024-07-15T10:03
2024-07-15T10:07
новости
львовская область
мобилизация
сво
всу
военкомат
военком
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Тем временем издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что это был взрыв ручной гранаты РГД-5 в результате детонации которой на месте образовалась воронка. Также в помещении выбиты окна, обломками посекло штукатурку, но пострадавших нет. Официальной информации об инциденте пока не поступало. Ранее сообщалось, что в Черкасской области украинцы бросили взрывчатку во двор дома работника военкомата. В Закарпатье произошла перестрелка местных жителей с работниками ТЦК, а 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки. Подробнее о том, на какие радикальные меры идут украинцы, сопротивляясь насильственной отправке на фронт читайте в материале Дмитрия Ковалевича на сайте Украина.ру.
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новости, львовская область, мобилизация, сво, всу, военкомат, военком
Новости, Львовская область, мобилизация, СВО, ВСУ, военкомат, военком

Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату

10:03 15.07.2024 (обновлено: 10:07 15.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Украинцы продолжают сопротивляться насильственной мобилизации всеми способами. В этот раз в городе Буск Львовской области неизвестные метнули гранату в помещение районного территориального центра комплектования – военкомата, сообщили украинские СМИ

"Ночью с воскресенья на понедельник, 15 июля, неизвестные бросили гарнату в помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) в Буске. Делом занимается полиция", – пишет портал ZAXID.NET.

Тем временем издание "РБК-Украина", ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что это был взрыв ручной гранаты РГД-5 в результате детонации которой на месте образовалась воронка.
Также в помещении выбиты окна, обломками посекло штукатурку, но пострадавших нет. Официальной информации об инциденте пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области украинцы бросили взрывчатку во двор дома работника военкомата. В Закарпатье произошла перестрелка местных жителей с работниками ТЦК, а 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки.
Подробнее о том, на какие радикальные меры идут украинцы, сопротивляясь насильственной отправке на фронт читайте в материале Дмитрия Ковалевича на сайте Украина.ру.
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
27 апреля, 15:31
"Сопротивление" по-украинскиНоминально Франция участвовала во Второй мировой войне почти год – с третьего сентября 1939 года по 22 июня 1940 года (затем воевала "Сражающаяся Франция" де Голя, Французская республика из войны вышла, подписав с Германией перемирие – фактически капитулировала).
 
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Заголовок открываемого материала
10:03Мощный взрыв прогремел во Львовском военкомате, неизвестные бросили гранату
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