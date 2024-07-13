https://ukraina.ru/20240713/1056236042.html

Концлагеря для пленных и другие пункты плана войны с Россией. Главное на Украине на утро 13 июля

Концлагеря для пленных и другие пункты плана войны с Россией. Главное на Украине на утро 13 июля - 13.07.2024 Украина.ру

Концлагеря для пленных и другие пункты плана войны с Россией. Главное на Украине на утро 13 июля

Немецкие СМИ опубликовали план войны Германии с Россией

2024-07-13T09:42

2024-07-13T09:42

2024-07-13T09:42

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Немецкие издания Das Bild и Der Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны на восточном фланге НАТО. Подразумевается, что противником в военном конфликте выступит Россия.План генерального инспектора бундесвера Карстена Бройера предполагает переброску на восток 800 тыс. военных в течение трёх-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Также вместе с ними должны быть перемещены 200 тыс. автомобилей и тяжёлой техники. Главной задачей непосредственно Германии стане обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.Также в плане указано, что часть дорог и инфраструктуры на территории Германии будут использоваться только в военных целях, гражданские транспортные средства туда допускаться не будут. Ключевую роль в перемещении живой силы и техники должна играть трасса А-2.Бройер предположил, что через пять-восемь лет Вооружённые силы России будут насчитывать около 1,5 миллиона военнослужащих, тогда как на сегодняшний день немецкая армия состоит из 181,5 тыс. военных. Восполнить нехватку личного состава чиновник призвал за счет возобновления обязательного призыва.Также Бройер указал, что у немецкой армии запаса боеприпасов хватит лишь на два дня сражений. При этом он напомнил, что стандарт НАТО обязывает членов отражать нападение в течение 30 суток.Отдельно Бройер указал на необходимость возведения концентрационных лагерей для пленных военнослужащих. Также он призвал федеральное правительство усилить гражданскую оборону и гарантировать поставки населению лекарств, продуктов питания и питьевой воды. Кроме того, нужно установить сирены и построить бункеры.Ранее, 5 июля, министр обороны Германии Борис Писториус призвал немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне в 2029 году."Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.По его мнению, ключевыми моментами в подготовке станут кадры, техника и финансы. Он также отметил, что возвращение воинской повинности повысит боеспособность немецких военнослужащих.После этого заявления Писториуса глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германии необходимо взять на учёт 900 тыс. резервистов. Таким образом, она призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу. Причиной взятия на учёт Штрак-Циммерман назвала якобы существующую угрозу со стороны России.До этого, в начале июня, издание Bild опубликовало план действий для населения Германии на случай войны с Россией, который создало правительство ФРГ."Войска НАТО будут перебрасываться через всю Германию на восточный фланг, при этом силы бундесвера также будут там. В тексте напрямую указано, что в случае одновременного нападения в нескольких местах государство не сможет помочь всем: людям нужно быть готовыми самим справляться с трудностями", — писало издание.План также исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока "Германия обороняется". Также в тексте рассматривается вопрос потенциальной нехватки продовольствия. В связи с этим предлагается ввести нормы на распределение пищи. Кроме того, правительство должно собрать "аварийный запас" риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день.Тем временем украинские СМИ сообщают, что во время визита в США Владимир Зеленский согласовал со странами-членами НАТО дату украинского наступления."Наш источник сообщает, что на саммите НАТО Зеленский в узком кругу партнеров согласовал дату наступления ВСУ. Американцы требовали начать наступление уже в августе, а Зеленский хотел перенести на первую половину сентября. Приблизительную дату согласовали, но она держится в секрете. Известно только о том, что подготовка идёт всюду", - написал 13 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Британское издание The Guardian также сообщило, что Зеленский на следующей неделе посетит Великобританию, где выступит в Бленхеймском дворце перед европейскими лидерами, которые соберутся для обсуждения ситуации на Украине.Кроме того, Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию в субботу утром. Там запланирована встреча с ирландским премьер-министром Саймоном Гаррисом.Ожидается, что Ирландия, которая длительное время придерживается политики военного нейтралитета, но предоставляет Украине нелетальную помощь, предложит большую поддержку.На прошлой неделе Зеленский встретился с новоназначенным британским премьером Киром Стармером на саммите НАТО в Вашингтоне, но это будет его первая возможность встретиться с более широкой делегацией лейбористского правительства, которая будет стремиться подтвердить дальнейшую поддержку со стороны Великобритании.Эта конференция - это четвёртая встреча Европейского политического сообщества, коллектива, созданного после начала СВО. Инициатором создания сообщества был президент Франции Эммануэль Макрон.Она призвана способствовать укреплению связей между лидерами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, в неформальной обстановке. Предыдущие конференции состоялись в Испании, Молдавии и Чехии.Кроме Великобритании, приглашены страны, не являющиеся членами ЕС: Норвегия, Исландия, Грузия, Косово, Сербия, Албания и Турция. При этом президент последней Реджеп Тайип Эрдоган, не присутствовал на предыдущих саммитах и в этот раз также не подтвердил свое участие.Такая активность Зеленского позволяет предположить, что именно украинское руководство заинтересовано в более глубоком участии Запада в конфликте и в перерастании конфликта в полномасштабную мировую войну. Примечательно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Запад скоро предоставит ВСУ разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России.Тем временем в России сообщают о готовящейся демобилизации воюющих на фронте."Некоторые каналы пишут, что на осень планируется демобилизация части наших мобилизованных, а также ротация подразделений, которые уже давно "в деле". Цифры по демобилизации называются солидные - до ста пятидесяти тысяч человек, что составляет примерно половину от последней мобилизации... С другой стороны украинское контрнаступление - уже озвученный факт, и варьируются только сроки его начала. Но всё равно речь идёт, скорее всего, тоже об осени. Пытаюсь решить этот ребус, но пока на ум ничего путнего не приходит. Одно бросается в глаза: пока они там отлавливают на улицах всех, кто не спрятался, чтобы бросить их в мясорубку - мы планируем обратное. С информационно-пропагандистской точки зрения - это хороший ход", - отметил основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский.Обстановка на фронте остаётся напряжённой. Идут бои.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давит по всем направлениям, ВСУ упорно обстреливает приграничье".

https://ukraina.ru/20240712/1056227227.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир зеленский, борис писториус, германия, эммануэль макрон, нато, ес, вооруженные силы украины