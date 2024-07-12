Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Киевский режим затевает циничную провокацию против населения своей страны, связанную с разрушением дамб водохранилищ каскада реки Днепр. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляция ее брифинга проходила на Rutube
"Обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", – сказала она.
Спикер российского министерства напомнила, как осенью 2022 года этот же центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, а в июне 2023-го объект был уничтожен в результате атак Вооруженных сил Украины. Сегодня на Украине так же тщательно изучают гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС, отметила Захарова.
5 июня, 14:33Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?6 июня исполнится год с прорыва плотины Каховской ГЭС. К моменту разрушения этого гидротехнического сооружения в Каховском море (оно было переполнено) киевская власть всю весну 2023 года активно сбрасывала воду по каскаду днепровских ГЭС, компенсируя дефицит электроэнергии после ударов ВКС РФ
Согласно данным центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, а под водой окажутся жители 76 населенных пунктов, в том числе районы Киева.
Потенциальное число пострадавших составит не менее 900 тысяч человек.
При разливе Каневской водохранилища затоплены будут четыре тысячи квадратных километров и 177 населенных пунктов, пострадают 75 тысяч украинцев, добавила Захарова.
В содеянном киевский режим традиционно обвинит Россию, чтобы выпросить больше денег и оружия у своих союзников, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее с той же целью Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице, сообщали в Минобороны России.