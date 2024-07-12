https://ukraina.ru/20240712/1056223971.html

Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова

Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова - 12.07.2024 Украина.ру

Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова

Киевский режим затевает циничную провокацию против населения своей страны, связанную с разрушением дамб водохранилищ каскада реки Днепр. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляция ее брифинга проходила на Rutube

2024-07-12T16:31

2024-07-12T16:31

2024-07-12T16:31

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"Обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", – сказала она.Спикер российского министерства напомнила, как осенью 2022 года этот же центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, а в июне 2023-го объект был уничтожен в результате атак Вооруженных сил Украины. Сегодня на Украине так же тщательно изучают гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС, отметила Захарова.Согласно данным центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, а под водой окажутся жители 76 населенных пунктов, в том числе районы Киева. Потенциальное число пострадавших составит не менее 900 тысяч человек. При разливе Каневской водохранилища затоплены будут четыре тысячи квадратных километров и 177 населенных пунктов, пострадают 75 тысяч украинцев, добавила Захарова. В содеянном киевский режим традиционно обвинит Россию, чтобы выпросить больше денег и оружия у своих союзников, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Ранее с той же целью Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице, сообщали в Минобороны России. Читайте также каковы шансы на украинскую провокацию в Белоруссии в интервью военно-политического аналитика (Минск), полковника запаса Александра Тиханского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240605/1055485257.html

https://ukraina.ru/20240709/1056097543.html

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новости, мария захарова, днепр, киев, россия, украина, сво, провокация