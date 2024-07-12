Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова - 12.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240712/1056223971.html
Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова
Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова - 12.07.2024 Украина.ру
Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова
Киевский режим затевает циничную провокацию против населения своей страны, связанную с разрушением дамб водохранилищ каскада реки Днепр. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляция ее брифинга проходила на Rutube
2024-07-12T16:31
2024-07-12T16:31
новости
мария захарова
днепр
киев
россия
украина
сво
провокация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ebb36916910859cd771971a5882ebe4a.jpg.webp
"Обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", – сказала она.Спикер российского министерства напомнила, как осенью 2022 года этот же центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, а в июне 2023-го объект был уничтожен в результате атак Вооруженных сил Украины. Сегодня на Украине так же тщательно изучают гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС, отметила Захарова.Согласно данным центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, а под водой окажутся жители 76 населенных пунктов, в том числе районы Киева. Потенциальное число пострадавших составит не менее 900 тысяч человек. При разливе Каневской водохранилища затоплены будут четыре тысячи квадратных километров и 177 населенных пунктов, пострадают 75 тысяч украинцев, добавила Захарова. В содеянном киевский режим традиционно обвинит Россию, чтобы выпросить больше денег и оружия у своих союзников, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Ранее с той же целью Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице, сообщали в Минобороны России. Читайте также каковы шансы на украинскую провокацию в Белоруссии в интервью военно-политического аналитика (Минск), полковника запаса Александра Тиханского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240605/1055485257.html
https://ukraina.ru/20240709/1056097543.html
днепр
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5a0c7f035fbc77ec40df149a4e82b720.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мария захарова, днепр, киев, россия, украина, сво, провокация
Новости, Мария Захарова, Днепр, Киев, Россия, Украина, СВО, провокация

Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова

16:31 12.07.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД РФ М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим затевает циничную провокацию против населения своей страны, связанную с разрушением дамб водохранилищ каскада реки Днепр. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трансляция ее брифинга проходила на Rutube
"Обратили внимание на появившиеся сообщения об исследовании так называемым Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра", – сказала она.
Спикер российского министерства напомнила, как осенью 2022 года этот же центр моделировал последствия прорыва Каховской ГЭС, а в июне 2023-го объект был уничтожен в результате атак Вооруженных сил Украины. Сегодня на Украине так же тщательно изучают гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС, отметила Захарова.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 14:33
Катастрофа на Каховском море. Какая из днепровских ГЭС станет следующей?6 июня исполнится год с прорыва плотины Каховской ГЭС. К моменту разрушения этого гидротехнического сооружения в Каховском море (оно было переполнено) киевская власть всю весну 2023 года активно сбрасывала воду по каскаду днепровских ГЭС, компенсируя дефицит электроэнергии после ударов ВКС РФ
Согласно данным центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, а под водой окажутся жители 76 населенных пунктов, в том числе районы Киева.
Потенциальное число пострадавших составит не менее 900 тысяч человек.
При разливе Каневской водохранилища затоплены будут четыре тысячи квадратных километров и 177 населенных пунктов, пострадают 75 тысяч украинцев, добавила Захарова.
В содеянном киевский режим традиционно обвинит Россию, чтобы выпросить больше денег и оружия у своих союзников, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее с той же целью Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице, сообщали в Минобороны России.
Читайте также каковы шансы на украинскую провокацию в Белоруссии в интервью военно-политического аналитика (Минск), полковника запаса Александра Тиханского на сайте Украина.ру.
Зеленский в форме
9 июля, 05:30
Не провокация, а оборона? Эксперт объяснил, почему Киев тревожно смотрит на МинскСлухи о том, что Киев попытается втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину, могут быть правдой, но скорее всего, внимание Киева приковано к Минску по другой причине
 
НовостиМария ЗахароваДнепрКиевРоссияУкраинаСВОпровокация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Киев затевает провокацию с разрушением крупнейшей ГЭС и дамб водохранилищ каскада Днепра – Захарова
16:08В Одесской области контуженный военком вытолкал из ТЦК женщину, которая заступилась за сына ивалида
15:40"Украинский договор" и соглашения о безопасности
15:12Украинцы усмотрели "угрозу" в испанском фестивале, организованном россиянами, но мероприятие не отменили
15:10Зеленский чуть не стал "Путиным" и хочет поменять Байдена на Трампа. Получается не очень
15:01Глобальная угроза для России и Китая: Можегов о "брате" НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
14:15Священнослужители УПЦ в Черкассах дали отпор провокаторам-националистам
14:12Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции
14:02Охота на папу. Как Хантер Байден гонит Джо в президенты
13:38"Как-то стыдливо": Генассамблея ООН поддержала возвращение ЗАЭС под контроль Украины, но есть нюанс
13:21Жирный борщ и Украина. Какие блюда из олигархов этой страны приготовят повара Запада
13:00Стыдливое голосование по ЗАЭС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 июля
12:54В ДНР сотрудника ОБСЕ посадили на 14 лет за шпионаж в пользу иностранной разведки
12:39Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
12:14Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ
12:03Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко
11:46Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
11:28Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ
11:05Шольц резко ответил Зеленскому о снятии ограничений на использование оружия
10:53Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет
Лента новостейМолния