https://ukraina.ru/20240709/1056084390.html

Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии

Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии - 09.07.2024 Украина.ру

Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии

Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, в конфликт вступят войска НАТО

2024-07-09T04:00

2024-07-09T04:00

2024-07-09T04:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.Он обратил внимание на то, что протяженность белорусско-украинской границы составляет 1084 километра. По информации спецслужб на этом отрезке в настоящее время находится порядка 120 тысяч украинских военных. Причем львиная доля из них - люди пристрелянные, и сейчас отведены в "отстой" на доукомплектование и переформирование.Эта группировка, отметил Тиханский, используется для ротаций, но может сгодиться и для белорусской провокации.Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.

https://ukraina.ru/20240703/1056009092.html

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новости, украина, белоруссия, украина.ру, провокация, полковник