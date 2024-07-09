Палочка-выручалочка для Киева: полковник оценил шансы на украинскую провокацию в Белоруссии
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
Украине выгодно устроить провокацию на границе с Белоруссией, поскольку тогда, как им обещали на Западе, в конфликт вступят войска НАТО
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский.
Он обратил внимание на то, что протяженность белорусско-украинской границы составляет 1084 километра. По информации спецслужб на этом отрезке в настоящее время находится порядка 120 тысяч украинских военных. Причем львиная доля из них - люди пристрелянные, и сейчас отведены в "отстой" на доукомплектование и переформирование.
Эта группировка, отметил Тиханский, используется для ротаций, но может сгодиться и для белорусской провокации.
"Когда началось это обострение на белорусско-украинской границе, я сразу вспомнил о красной линии, которую нарисовали нам наши западные "партнеры". Мол, если Белоруссия начнет боевые действия с Украиной, то войска НАТО тоже будут введены на Украину. Поэтому я не исключаю, что киевский режим может готовить вооруженную провокацию, чтобы втянуть Минск в вооруженный конфликт в качестве одной из сторон. Учитывая, что в зоне СВО обстановка для ВСУ складывается не лучшим образом, то ввод на территорию Украины войск НАТО может стать палочкой-выручалочкой для Киева", - сказал собеседник издания.
Мнение Александра Тиханского в материале издания Украина.ру Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздавит их снежным комом.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что Украина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую.
В первом варианте Киев попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело. Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО.
Эксперт оговорился, что, с другой стороны, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента Александра Лукашенко и дать отпор киевскому режиму.
3 июля, 03:30Два сценария: Безпалько о целях белорусской провокации ВСУУкраина может совершить акт агрессии против Белоруссии по примеру диверсионных рейдов в Белгородскую область или полноценной войсковой операции по развязыванию боев за Мозырь. Разница лишь в том, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщало о серьезном росте напряженности на украинской границе. В частности, в публикациях Минска говорилось о том, что киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на эти сообщения, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются обе страны.