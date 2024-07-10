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Захарова объяснила, зачем Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице

Захарова объяснила, зачем Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице - 10.07.2024 Украина.ру

Захарова объяснила, зачем Киев устроил провокацию с ударом по детской больнице

Инцидент с ударом по детской больнице в Киеве - очередная провокация Украины, как та, которая была в Буче. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-07-10T10:39

2024-07-10T10:39

2024-07-10T10:41

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Она указала, что провокацию в Буче устроили, чтобы объяснить западной аудитории прекращение мирных переговоров, когда от них Украину отговорил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.На днях Минобороны РФ сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, а разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ также подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Киева, также отмечал, что российские ВС наносят удары исключительно по тем целям, которые имеют отношение к военному потенциалу киевского режима.Подробнее о провокации Киева - в материале Егора Леева Что попало в "Охматдет", подготовка новой провокации. Итоги 8 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, мария захарова, мид, больница, пво