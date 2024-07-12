Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ - 12.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240712/1056212794.html
Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ
Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ - 12.07.2024 Украина.ру
Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ
Вопреки заявлению премьера Великобритании Кира Стармера, министерство обороны королевства не давало разрешения на удары ВСУ ракетами Storm Shadow в российский тыл. Опровержение опубликовала газета The Telegraph, ссылаясь на свой источник в ведомстве
2024-07-12T11:28
2024-07-12T11:36
новости
великобритания
вооруженные силы украины
россия
украина
нато
владимир зеленский
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/83/1033468354_0:235:5500:3329_1920x0_80_0_0_8bb135ae9178fceaeca95fb332be6113.jpg
По данным СМИ, Стармер "зашел слишком далеко", подтвердив использование ракет Storm Shadow на территории России. Вместе с тем, Владимир Зеленский, который встречался с мировыми лидерами по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне, объявил, что ему было предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет для атак вглубь России. "Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании - ред.) сэра Кира Стармера", – сказано в публикации. Автор отмечает, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран, так как производство Storm Shadow проходит совместно с Францией. В правительстве также подчеркнули, что позиция по использованию ракет не изменилась. Накануне новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "в соответствии с международным гуманитарным правом" Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Он также отмечал, что Киев должен самостоятельно решать, как использовать крылатые ракеты, переданные Великобританией.Подробнее о том, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240630/1055957405.html
великобритания
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103346/83/1033468354_375:0:5126:3563_1920x0_80_0_0_e4af18927bc69f39518417d5c0129396.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, вооруженные силы украины, россия, украина, нато, владимир зеленский, сво
Новости, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, СВО

Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ

11:28 12.07.2024 (обновлено: 11:36 12.07.2024)
 
© REUTERS / Henry NichollsЛондон Украина флаги акция протеста против России
Лондон Украина флаги акция протеста против России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© REUTERS / Henry Nicholls
Читать в
Вопреки заявлению премьера Великобритании Кира Стармера, министерство обороны королевства не давало разрешения на удары ВСУ ракетами Storm Shadow в российский тыл. Опровержение опубликовала газета The Telegraph, ссылаясь на свой источник в ведомстве
По данным СМИ, Стармер "зашел слишком далеко", подтвердив использование ракет Storm Shadow на территории России. Вместе с тем, Владимир Зеленский, который встречался с мировыми лидерами по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне, объявил, что ему было предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет для атак вглубь России.

"Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании - ред.) сэра Кира Стармера", – сказано в публикации.

Автор отмечает, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран, так как производство Storm Shadow проходит совместно с Францией.
В правительстве также подчеркнули, что позиция по использованию ракет не изменилась.
Накануне новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "в соответствии с международным гуманитарным правом" Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Он также отмечал, что Киев должен самостоятельно решать, как использовать крылатые ракеты, переданные Великобританией.
Подробнее о том, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.
Ким и Путин
30 июня, 12:57
Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военныеОтправит ли КНДР военных строителей и инженеров для работы в Донецкой республике? Пресса США пишет: да, скоро, уже в июле. Ссылаются на Институт изучения войны.
 
НовостиВеликобританияВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаНАТОВладимир ЗеленскийСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте
12:14Украинцы в Харьковской и Ровенской областях системно блокировали поставки оружия в ВСУ, их задержала СБУ
12:03Политические махинации: как правые в Европе набирают популярность, но теряют свою власть - Ищенко
11:46Алексей Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
11:28Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ
11:05Шольц резко ответил Зеленскому о снятии ограничений на использование оружия
10:53Трамп несет мир в Корею, которого, скорее всего, не будет
10:34Корчившая рожи премьер-министр Италии заявила, что Байден полностью здоров
09:41Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом в президенты США
09:22Орбан сообщил о планах Трампа по Украине
09:14США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля
08:00ОВД: наш ответ американскому империализму
07:21Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников о том, во что верят агенты и почему Запад против УПЦ
06:20Война не за территории, а за денатофикацию. Украинские эксперты и политики обнаружили кризис своей элиты
06:00"Завершить СВО одним ударом": военный эксперт озвучил два интересных прогноза по летней кампании ВС РФ
05:52Общественное мнение или все же указание из Вашингтона. Почему популярные украинские блогеры требуют мира
05:50"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени
05:40"Масштабнее, чем сражение за Авдеевку": эксперт раскрыл, почему для победы нужно повторить "24 февраля"
05:33Память о режиссере Виктюке, олимпийские традиции Парижа, киевские муралы. События культуры за неделю
05:30"Кинжалы" над Львовом: эксперт рассказал, сможет ли Польша сбивать российские гиперзвуковые ракеты
Лента новостейМолния