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Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ

Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ - 12.07.2024 Украина.ру

Шаг назад: в Великобритании опровергли первое громкое заявление нового премьера об ударах ВСУ по РФ

Вопреки заявлению премьера Великобритании Кира Стармера, министерство обороны королевства не давало разрешения на удары ВСУ ракетами Storm Shadow в российский тыл. Опровержение опубликовала газета The Telegraph, ссылаясь на свой источник в ведомстве

2024-07-12T11:28

2024-07-12T11:28

2024-07-12T11:36

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По данным СМИ, Стармер "зашел слишком далеко", подтвердив использование ракет Storm Shadow на территории России. Вместе с тем, Владимир Зеленский, который встречался с мировыми лидерами по случаю 75-летия НАТО в Вашингтоне, объявил, что ему было предоставлено разрешение на использование стратегических крылатых ракет для атак вглубь России. "Британия была вынуждена уточнить, что не давала Украине разрешения на использование Storm Shadow для нанесения ударов по территории России, что стало неловким дипломатическим моментом для (премьера Великобритании - ред.) сэра Кира Стармера", – сказано в публикации. Автор отмечает, что вопрос о выдаче подобных разрешений касается, помимо Великобритании, еще двух стран, так как производство Storm Shadow проходит совместно с Францией. В правительстве также подчеркнули, что позиция по использованию ракет не изменилась. Накануне новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "в соответствии с международным гуманитарным правом" Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow, способные преодолевать расстояния до 560 километров, для ударов вглубь России. Он также отмечал, что Киев должен самостоятельно решать, как использовать крылатые ракеты, переданные Великобританией.Подробнее о том, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя читайте в интервью военного эксперта, президента фонда "Основание" Алексея Анпилогова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240630/1055957405.html

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