https://ukraina.ru/20240527/1055270643.html

Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя

Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя - 27.05.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя

Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать снабжать деньгами киевский режим, постепенно уменьшая интенсивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-05-27T03:10

2024-05-27T03:10

2024-05-27T03:10

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Сейчас ВС РФ ведут активные боевые действия на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия, рассказал эксперт.Но вряд ли у украинской стороны есть возможность проводить контрудары. Главными причинами здесь является отсутствие необходимой живой силы и техники ВСУ, добавил он.Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать со сниженной интенсивностью снабжать деньгами киевский режим, добавил специалист.Я скептически отношусь к возможности предоставления помощи Украине в виде отправки туда контингента НАТО. Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона - это работа на публику, а не проработкой реальных планов высадки в районе Одессы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, какие мировые события повлияли на возникновение фашизма как массового явления можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского

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новости, россия, украина, франция, алексей анпилогов, эммануэль макрон, нато, всу, вс рф, наступление, оборона, одесса, удары