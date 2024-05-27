Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать снабжать деньгами киевский режим, постепенно уменьшая интенсивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВС РФ ведут активные боевые действия на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия, рассказал эксперт.
Но вряд ли у украинской стороны есть возможность проводить контрудары. Главными причинами здесь является отсутствие необходимой живой силы и техники ВСУ, добавил он.
"Что касается попыток [Владимира] Зеленского выдавить из своих союзников некие красные линии, внутри которых можно наносить удары по территории РФ, то это желание сместить внимание от неудач на поле боя на успехи в оперативном тылу", - подчеркнул Анпилогов.
Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать со сниженной интенсивностью снабжать деньгами киевский режим, добавил специалист.
Я скептически отношусь к возможности предоставления помощи Украине в виде отправки туда контингента НАТО. Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона - это работа на публику, а не проработкой реальных планов высадки в районе Одессы, заключил собеседник издания.
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