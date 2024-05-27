Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя - 27.05.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя
Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя - 27.05.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя
Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать снабжать деньгами киевский режим, постепенно уменьшая интенсивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-05-27T03:10
2024-05-27T03:10
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наступление
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Сейчас ВС РФ ведут активные боевые действия на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия, рассказал эксперт.Но вряд ли у украинской стороны есть возможность проводить контрудары. Главными причинами здесь является отсутствие необходимой живой силы и техники ВСУ, добавил он.Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать со сниженной интенсивностью снабжать деньгами киевский режим, добавил специалист.Я скептически отношусь к возможности предоставления помощи Украине в виде отправки туда контингента НАТО. Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона - это работа на публику, а не проработкой реальных планов высадки в районе Одессы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.руО том, какие мировые события повлияли на возникновение фашизма как массового явления можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
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новости, россия, украина, франция, алексей анпилогов, эммануэль макрон, нато, всу, вс рф, наступление, оборона, одесса, удары
Новости, Россия, Украина, Франция, Алексей Анпилогов, Эммануэль Макрон, НАТО, ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона, Одесса, удары

Эксперт раскрыл, как Киев выдавливает из Запада "красные линии", желая скрыть провалы ВСУ на поле боя

03:10 27.05.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать снабжать деньгами киевский режим, постепенно уменьшая интенсивность. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Сейчас ВС РФ ведут активные боевые действия на 57 направлениях. Это мелкие удары, которые вынуждают украинскую сторону предпринимать активные оборонительные действия, рассказал эксперт.
Но вряд ли у украинской стороны есть возможность проводить контрудары. Главными причинами здесь является отсутствие необходимой живой силы и техники ВСУ, добавил он.

"Что касается попыток [Владимира] Зеленского выдавить из своих союзников некие красные линии, внутри которых можно наносить удары по территории РФ, то это желание сместить внимание от неудач на поле боя на успехи в оперативном тылу", - подчеркнул Анпилогов.

Очевидно, что западные союзники не хотят расширения конфликта за пределы Украины. Они будут продолжать со сниженной интенсивностью снабжать деньгами киевский режим, добавил специалист.
Я скептически отношусь к возможности предоставления помощи Украине в виде отправки туда контингента НАТО. Все заявления президента Франции Эммануэля Макрона - это работа на публику, а не проработкой реальных планов высадки в районе Одессы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова Россия сделала ВСУ заложниками географии в Харьковской области и погонит их до Чугуева читайте на сайте Украина.ру
О том, какие мировые события повлияли на возникновение фашизма как массового явления можно прочитать в интервью Михаила Поликарпова: Россия нанесет ВСУ такое поражение, что бабий бунт превратит Зеленского в Зелинского
Ростислав Ищенко интервью
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Ростислав Ищенко: ВСУ включили "волчанскую мясорубку", чтобы поставить Россию перед неприятным выборомНе надо впадать в эйфорию. Да, мы наступаем. Да, у нас есть успехи. Да, мы близки к тому, чтобы свернуть Украине шею еще в этом году. Но со стороны противника тоже сидят люди, которые вырабатывают стратегию, когда он пытается развернуть ситуацию в свою пользу тем, что есть под рукой
 
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