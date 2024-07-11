https://ukraina.ru/20240711/1056196056.html

Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании

Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании - 11.07.2024 Украина.ру

Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании

Росимущество получило права на временное управление предприятиями ведущего европейского производителя металлической упаковки Silgan Holdings, находящимися в РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации

2024-07-11T17:06

2024-07-11T17:06

2024-07-11T17:11

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Теперь 100% долей ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" и "Силган Метал Пэкаджинг Энем", принадлежащие австрийской компании Silgan Holdings, переходят под управление Росимущества. Предприятия Silgan Holdings расположены в Московской области и Краснодарстком крае. Напомним, в ответ на конфискацию суверенных российских активов за рубежом Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в РФ. Прежде в Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка.Подробнее о том, как Запад будет возвращать российские активы читайте в интервью кандидата исторических наук, эксперта Госдумы, почетного адвоката России, члена Общественной палаты Москвы Дмитрия Краснова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240601/1055338162.html

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новости, владимир путин, россия, замороженные активы, санкции, запад, сво