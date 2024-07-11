Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
17:06 11.07.2024 (обновлено: 17:11 11.07.2024)
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
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Росимущество получило права на временное управление предприятиями ведущего европейского производителя металлической упаковки Silgan Holdings, находящимися в РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
Теперь 100% долей ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" и "Силган Метал Пэкаджинг Энем", принадлежащие австрийской компании Silgan Holdings, переходят под управление Росимущества. Предприятия Silgan Holdings расположены в Московской области и Краснодарстком крае.
Напомним, в ответ на конфискацию суверенных российских активов за рубежом Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в РФ.
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