Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании - 11.07.2024 Украина.ру
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Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании - 11.07.2024 Украина.ру
Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
Росимущество получило права на временное управление предприятиями ведущего европейского производителя металлической упаковки Silgan Holdings, находящимися в РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
2024-07-11T17:06
2024-07-11T17:11
новости
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россия
замороженные активы
санкции
запад
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Теперь 100% долей ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" и "Силган Метал Пэкаджинг Энем", принадлежащие австрийской компании Silgan Holdings, переходят под управление Росимущества. Предприятия Silgan Holdings расположены в Московской области и Краснодарстком крае. Напомним, в ответ на конфискацию суверенных российских активов за рубежом Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в РФ. Прежде в Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка.Подробнее о том, как Запад будет возвращать российские активы читайте в интервью кандидата исторических наук, эксперта Госдумы, почетного адвоката России, члена Общественной палаты Москвы Дмитрия Краснова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240601/1055338162.html
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новости, владимир путин, россия, замороженные активы, санкции, запад, сво
Новости, Владимир Путин, Россия, замороженные активы, санкции, Запад, СВО

Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании

17:06 11.07.2024 (обновлено: 17:11 11.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВизит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Росимущество получило права на временное управление предприятиями ведущего европейского производителя металлической упаковки Silgan Holdings, находящимися в РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации
Теперь 100% долей ООО "Силган Метал Пэкаджинг Ступино" и "Силган Метал Пэкаджинг Энем", принадлежащие австрийской компании Silgan Holdings, переходят под управление Росимущества. Предприятия Silgan Holdings расположены в Московской области и Краснодарстком крае.
Напомним, в ответ на конфискацию суверенных российских активов за рубежом Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление иностранных активов в РФ.
Прежде в Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка.
Подробнее о том, как Запад будет возвращать российские активы читайте в интервью кандидата исторических наук, эксперта Госдумы, почетного адвоката России, члена Общественной палаты Москвы Дмитрия Краснова на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов
1 июня, 06:30
Эксперт Госдумы рассказал, какие статьи нарушит Запад, передав российские активы КиевуКандидат исторических наук, эксперт Госдумы, почетный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько законна схема США по передаче Украине прибыли от замороженных российских активов
 
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