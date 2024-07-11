Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС - 11.07.2024 Украина.ру
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Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС - 11.07.2024 Украина.ру
Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, не исключено, что в будущем в объединении будет также создан парламент. Об этом в ходе выступления на парламентском форуме объединения заявил президент России Владимир Путин в четверг
2024-07-11T15:02
2024-07-11T15:13
новости
владимир путин
брикс
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Путин указал, что страны-участники БРИКС, действуя вместе, смогут сделать мир гораздо более безопасным и гармоничным, несмотря на то, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел – сложный и болезненный процесс.Ранее сообщалось, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. Подробнее о том, как БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра" читайте в интервью научного руководителя Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова на сайте Украина.ру.
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новости, владимир путин, брикс
Новости, Владимир Путин, БРИКС

Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС

15:02 11.07.2024 (обновлено: 15:13 11.07.2024)
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, не исключено, что в будущем в объединении будет также создан парламент. Об этом в ходе выступления на парламентском форуме объединения заявил президент России Владимир Путин в четверг
"Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально-оформленной парламентской структуры, но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется", – сказал глава государства.
Путин указал, что страны-участники БРИКС, действуя вместе, смогут сделать мир гораздо более безопасным и гармоничным, несмотря на то, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел – сложный и болезненный процесс.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте.
Подробнее о том, как БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра" читайте в интервью научного руководителя Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова на сайте Украина.ру.
Дмитрий Краснов интервью
5 июля, 05:26
Дмитрий Краснов: Британия после выборов выжмет Украину и Африку и возьмется за БРИКСРоссии выборы во Франции и Британии пользы не принесут. Они лишь подтверждают незыблемость антироссийского консенсуса и проукраинской солидарности. Литва в это время "зубами дракона" тянет украинское одеяло на себя
 
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Заголовок открываемого материала
15:02Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
14:43В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии
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