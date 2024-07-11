Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
15:02 11.07.2024 (обновлено: 15:13 11.07.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, не исключено, что в будущем в объединении будет также создан парламент. Об этом в ходе выступления на парламентском форуме объединения заявил президент России Владимир Путин в четверг
"Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально-оформленной парламентской структуры, но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется", – сказал глава государства.
Путин указал, что страны-участники БРИКС, действуя вместе, смогут сделать мир гораздо более безопасным и гармоничным, несмотря на то, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел – сложный и болезненный процесс.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте.
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