https://ukraina.ru/20240711/1056193309.html

Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС

Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС - 11.07.2024 Украина.ру

Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС

Учет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, не исключено, что в будущем в объединении будет также создан парламент. Об этом в ходе выступления на парламентском форуме объединения заявил президент России Владимир Путин в четверг

2024-07-11T15:02

2024-07-11T15:02

2024-07-11T15:13

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владимир путин

брикс

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Путин указал, что страны-участники БРИКС, действуя вместе, смогут сделать мир гораздо более безопасным и гармоничным, несмотря на то, что становление мироустройства, отражающего реальное положение дел – сложный и болезненный процесс.Ранее сообщалось, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. Подробнее о том, как БРИКС лишает G7 роли единственного мирового "мозгового центра" читайте в интервью научного руководителя Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240705/1056073853.html

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новости, владимир путин, брикс