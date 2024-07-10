Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
Соединенные Штаты Америки, Италия, Румыния, Нидерланды и еще один член НАТО передадут Украине пять новых систем противовоздушной обороны. Такое обещание на полях саммита альянса в Вашингтоне дал генсек НАТО Йенс Столтенберг
"По системам ПВО некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", – уточнил он.
11 июня, 03:45Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную УкраинуЕсли Запад будет напрямую вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев