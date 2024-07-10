Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг - 10.07.2024 Украина.ру
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Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг - 10.07.2024 Украина.ру
Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
Соединенные Штаты Америки, Италия, Румыния, Нидерланды и еще один член НАТО передадут Украине пять новых систем противовоздушной обороны. Такое обещание на полях саммита альянса в Вашингтоне дал генсек НАТО Йенс Столтенберг
2024-07-10T16:50
2024-07-10T16:50
новости
украина
владимир зеленский
йенс столтенберг
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Ранее Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании. На минувшей неделе Германия передала Киеву еще одну такую установку, однако Владимир Зеленский признал бессилие системы ПВО Patriot перед российскими авиабомбами. Читайте также почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта в интервью оенно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240611/1055586849.html
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новости, украина, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, сво, пво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, ПВО

Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг

16:50 10.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Соединенные Штаты Америки, Италия, Румыния, Нидерланды и еще один член НАТО передадут Украине пять новых систем противовоздушной обороны. Такое обещание на полях саммита альянса в Вашингтоне дал генсек НАТО Йенс Столтенберг

"По системам ПВО некоторые союзники объявили, что смогут поставить пять новых передовых стратегических систем ПВО из США, Италии, Румынии, Нидерландов и еще одной страны-союзницы", – уточнил он.

Ранее Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании. На минувшей неделе Германия передала Киеву еще одну такую установку, однако Владимир Зеленский признал бессилие системы ПВО Patriot перед российскими авиабомбами.
Читайте также почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта в интервью оенно-политического обозревателя Михаила Онуфриенко на сайте Украина.ру.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 03:45
Интервенция НАТО: Полетаев о том, сможет ли западное ПВО прикрыть фронт ВСУ и правобережную УкраинуЕсли Запад будет напрямую вмешиваться в украинский конфликт, то он будет действовать так же, как Советский Союз действовал против войск ООН (а фактически — против США) во время войны в Корее и против США во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы УкраиныСВОПВО
 
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Заголовок открываемого материала
16:50Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
16:36Кризис НАТО: оборона или нападение
16:23Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
16:20Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
16:18Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации
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