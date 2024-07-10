Передача F-16 ни к чему не приведет: эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Реализовать план Киева по уничтожению российских самолетов ВСУ не смогут, потому что украинской армии не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что одно из ключевых решений, которое якобы поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, это "уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе".
По словам обозревателя, удары по аэродромам ВСУ наносят регулярно. "Они наносили успешные удары по нашим самолетам ДРЛО. Как минимум, два сбили за последние полгода", - отметил Онуфриенко.
Но реализовать этот план эффективно ВСУ не могут, потому что им нечем это сделать. Украинской армии не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут, указал он.
"Передача даже 26 истребителей F-16 не приведет ни к чему. Они больше самолетов потеряли за полгода. Это только частично компенсирует потери. Достоверно подтверждена фото и видеодокументами потеря ВВС Украины более 250 самолетов, то есть компенсируют около 10%", - уточнил Онуфриенко.
За последние полтора месяца украинские военные потеряли 14 самолетов. А поставка F-16 не будет одномоментной, Запад обещает растянуть поставки на два года. Так что в ближайшее время ситуация на фронте не изменится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
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