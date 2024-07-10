Передача F-16 ни к чему не приведет: эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта - 10.07.2024 Украина.ру
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Передача F-16 ни к чему не приведет: эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта
Передача F-16 ни к чему не приведет: эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта - 10.07.2024 Украина.ру
Передача F-16 ни к чему не приведет: эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта
Реализовать план Киева по уничтожению российских самолетов ВСУ не смогут, потому что украинской армии не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-07-10T03:00
2024-07-10T03:00
новости
украина
киев
запад
михаил онуфриенко
пво
вс рф
f-16
авиация
сво
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Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что одно из ключевых решений, которое якобы поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, это "уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе".По словам обозревателя, удары по аэродромам ВСУ наносят регулярно. "Они наносили успешные удары по нашим самолетам ДРЛО. Как минимум, два сбили за последние полгода", - отметил Онуфриенко.Но реализовать этот план эффективно ВСУ не могут, потому что им нечем это сделать. Украинской армии не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут, указал он.За последние полтора месяца украинские военные потеряли 14 самолетов. А поставка F-16 не будет одномоментной, Запад обещает растянуть поставки на два года. Так что в ближайшее время ситуация на фронте не изменится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.руО личной мотивации и обмене опытом с белорусскими военными - в интервью добровольца с позывным "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивали
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новости, украина, киев, запад, михаил онуфриенко, пво, вс рф, f-16, авиация, сво, дмитрий кулеба, самолет
Новости, Украина, Киев, Запад, Михаил Онуфриенко, ПВО, ВС РФ, F-16, авиация, СВО, Дмитрий Кулеба, самолет

Передача F-16 ни к чему не приведет: эксперт раскрыл, почему ВСУ не хватает ПВО на всю линию фронта

03:00 10.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015
Открытие международной выставки Paris Air Show Le Bourget 2015 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Реализовать план Киева по уничтожению российских самолетов ВСУ не смогут, потому что украинской армии не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что одно из ключевых решений, которое якобы поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя, это "уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе".
По словам обозревателя, удары по аэродромам ВСУ наносят регулярно. "Они наносили успешные удары по нашим самолетам ДРЛО. Как минимум, два сбили за последние полгода", - отметил Онуфриенко.
Но реализовать этот план эффективно ВСУ не могут, потому что им нечем это сделать. Украинской армии не хватает средств ПВО. Можно снять их с городов и перебросить к фронту, что они и делают, но насытить тысячекилометровый фронт они не смогут, указал он.
"Передача даже 26 истребителей F-16 не приведет ни к чему. Они больше самолетов потеряли за полгода. Это только частично компенсирует потери. Достоверно подтверждена фото и видеодокументами потеря ВВС Украины более 250 самолетов, то есть компенсируют около 10%", - уточнил Онуфриенко.
За последние полтора месяца украинские военные потеряли 14 самолетов. А поставка F-16 не будет одномоментной, Запад обещает растянуть поставки на два года. Так что в ближайшее время ситуация на фронте не изменится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре - читайте на сайте Украина.ру
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