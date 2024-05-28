https://ukraina.ru/20240528/1055341515.html

Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании

Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании - 28.05.2024 Украина.ру

Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании

Испания поможет Украине усилить системы противовоздушной обороны, о соответствующей договоренности стран сообщил Владимир Зеленский, опасаясь приводить подробности

2024-05-28T20:22

2024-05-28T20:22

2024-05-28T20:25

новости

испания

владимир зеленский

нато

ес

украина

киев

пво

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0d/1052012501_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_f58d8db6887df339ea759fa0e4eeb370.png

В ходе пресс-конференции с журналистами в Лиссабоне, он указал, что Испания и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. Зеленский напомнил, что Киев остро нуждается в системах ПВО. Зеленский полагает, что достаточное количество систем ПВО защитит украинское небо от российских управляемых авиабомб, которые ВС РФ, по оценке нелегитимного, только за месяц роняет на Украину не менее трех тысяч. Прежде сообщалось, что Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС, хотя рабочие системы нужны и самому Мадриду.Почему Зеленский полностью находится в руках США и при каких обстоятельствах его заменят в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.

https://ukraina.ru/20240525/1055266935.html

испания

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, испания, владимир зеленский, нато, ес, украина, киев, пво, сво, всу