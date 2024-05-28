Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании - 28.05.2024 Украина.ру
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Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании
Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании - 28.05.2024 Украина.ру
Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании
Испания поможет Украине усилить системы противовоздушной обороны, о соответствующей договоренности стран сообщил Владимир Зеленский, опасаясь приводить подробности
2024-05-28T20:22
2024-05-28T20:25
новости
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В ходе пресс-конференции с журналистами в Лиссабоне, он указал, что Испания и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. Зеленский напомнил, что Киев остро нуждается в системах ПВО. Зеленский полагает, что достаточное количество систем ПВО защитит украинское небо от российских управляемых авиабомб, которые ВС РФ, по оценке нелегитимного, только за месяц роняет на Украину не менее трех тысяч. Прежде сообщалось, что Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС, хотя рабочие системы нужны и самому Мадриду.Почему Зеленский полностью находится в руках США и при каких обстоятельствах его заменят в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.
https://ukraina.ru/20240525/1055266935.html
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новости, испания, владимир зеленский, нато, ес, украина, киев, пво, сво, всу
Новости, Испания, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина, Киев, ПВО, СВО, ВСУ

Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании

20:22 28.05.2024 (обновлено: 20:25 28.05.2024)
 
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
Зеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
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Испания поможет Украине усилить системы противовоздушной обороны, о соответствующей договоренности стран сообщил Владимир Зеленский, опасаясь приводить подробности
В ходе пресс-конференции с журналистами в Лиссабоне, он указал, что Испания и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. Зеленский напомнил, что Киев остро нуждается в системах ПВО.
"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли", – добавил он.
Зеленский полагает, что достаточное количество систем ПВО защитит украинское небо от российских управляемых авиабомб, которые ВС РФ, по оценке нелегитимного, только за месяц роняет на Украину не менее трех тысяч.
Прежде сообщалось, что Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС, хотя рабочие системы нужны и самому Мадриду.
Почему Зеленский полностью находится в руках США и при каких обстоятельствах его заменят в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.
киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
25 мая, 17:40
Зеленский может уехать и забыть вернуться. Украинские эксперты констатируют стагнацию государстваВ украинском экспертном сообществе обсуждают, насколько легитимен (и легитимен ли вообще) Зеленский после завершения конституционного срока президентских полномочий, грозит ли киевскому режиму военное поражение и не перерастет ли украинский конфликт в нечто куда более масштабное
 
НовостиИспанияВладимир ЗеленскийНАТОЕСУкраинаКиевПВОСВОВСУ
 
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20:22Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании
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