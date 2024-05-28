Зеленский выпросил дополнительные системы ПВО у Испании
20:22 28.05.2024 (обновлено: 20:25 28.05.2024)
© скриншотЗеленский на пресс-конференции 13 декабря
© скриншот
Испания поможет Украине усилить системы противовоздушной обороны, о соответствующей договоренности стран сообщил Владимир Зеленский, опасаясь приводить подробности
В ходе пресс-конференции с журналистами в Лиссабоне, он указал, что Испания и Украина заключили двустороннее соглашение по безопасности, которое предусматривает долгосрочные обязательства государств о поставках военной помощи. Зеленский напомнил, что Киев остро нуждается в системах ПВО.
"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительное ПВО по конкретным системам и конкретно ракет. Я просто не хочу говорить сейчас о некоторых деталях, пока эти системы не пришли", – добавил он.
Зеленский полагает, что достаточное количество систем ПВО защитит украинское небо от российских управляемых авиабомб, которые ВС РФ, по оценке нелегитимного, только за месяц роняет на Украину не менее трех тысяч.
Прежде сообщалось, что Испания согласилась поставить Киеву ракеты Patriot под давлением со стороны НАТО и ЕС, хотя рабочие системы нужны и самому Мадриду.
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