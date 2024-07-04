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Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ - 04.07.2024 Украина.ру
Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
Помочь Украине и России договориться о мире мог бы Китай и Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg
2024-07-04T13:09
2024-07-04T13:09
2024-07-04T13:21
новости
владимир зеленский
украина
россия
китай
сша
переговоры
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По его словам, посредничество двух больших государств даст завершить боевые действия на Украине справедливо. "Потому что Россия будет играться, (Владимир) Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. (...) Мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", – добавил Зеленский.Ранее Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева о мире на Украине должны походить на зерновую сделку, также как Турция и ООН уже помогали договориться о создании зернового коридора пару лет назад. Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240624/1055802431.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, владимир зеленский, украина, россия, китай, сша, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Китай, США, переговоры
Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
13:09 04.07.2024 (обновлено: 13:21 04.07.2024)
Помочь Украине и России договориться о мире мог бы Китай и Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg