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Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ

Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ - 04.07.2024 Украина.ру

Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ

Помочь Украине и России договориться о мире мог бы Китай и Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg

2024-07-04T13:09

2024-07-04T13:09

2024-07-04T13:21

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владимир зеленский

украина

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сша

переговоры

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По его словам, посредничество двух больших государств даст завершить боевые действия на Украине справедливо. "Потому что Россия будет играться, (Владимир) Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. (...) Мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", – добавил Зеленский.Ранее Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева о мире на Украине должны походить на зерновую сделку, также как Турция и ООН уже помогали договориться о создании зернового коридора пару лет назад. Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240624/1055802431.html

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новости, владимир зеленский, украина, россия, китай, сша, переговоры