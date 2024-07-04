Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ - 04.07.2024 Украина.ру
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Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ - 04.07.2024 Украина.ру
Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
Помочь Украине и России договориться о мире мог бы Китай и Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg
2024-07-04T13:09
2024-07-04T13:21
новости
владимир зеленский
украина
россия
китай
сша
переговоры
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По его словам, посредничество двух больших государств даст завершить боевые действия на Украине справедливо. "Потому что Россия будет играться, (Владимир) Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. (...) Мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", – добавил Зеленский.Ранее Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева о мире на Украине должны походить на зерновую сделку, также как Турция и ООН уже помогали договориться о создании зернового коридора пару лет назад. Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, украина, россия, китай, сша, переговоры
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Китай, США, переговоры

Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ

13:09 04.07.2024 (обновлено: 13:21 04.07.2024)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP / Andrew Harnik
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Помочь Украине и России договориться о мире мог бы Китай и Соединенные Штаты Америки. Такое мнение выразил Владимир Зеленский в интервью Bloomberg
"Я думаю вдвоем – Америка и Китай. Я знаю, что между ними есть очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то какие-то позиции", – заявил он.
По его словам, посредничество двух больших государств даст завершить боевые действия на Украине справедливо.
"Потому что Россия будет играться, (Владимир) Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. (...) Мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", – добавил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что переговоры Москвы и Киева о мире на Украине должны походить на зерновую сделку, также как Турция и ООН уже помогали договориться о создании зернового коридора пару лет назад.
Подробнее о том когда когда России следует начинать переговоры по Украине читайте в интервью философа, социолога и политолога Александра Дугина на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 24.06.2024
24 июня, 05:30
Патриотам нужны жертвы. Только тогда общество пойдет на мирные переговоры, считают украинские экспертыНа Украине вдруг начали задумываться над тем, так ли полезен патриотизм и не мешает ли он необходимым изменениям, которые позволили бы найти мирное решение конфликта.
 
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