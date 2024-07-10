Снятие ограничений на удары, отравляющие вещества, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру
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Снятие ограничений на удары, отравляющие вещества, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 10 июля
Снятие ограничений на удары, отравляющие вещества, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру
Снятие ограничений на удары, отравляющие вещества, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 10 июля
Украина.ру, 10.07.2024
2024-07-10T09:00
2024-07-10T10:53
хроники
эксклюзив
спецоперация
россия
украина
киев
владимир путин
джо байден
анатолий антонов
нато
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Киев хочет добиться полного снятия ограничений на удары по России. На Украине звучат взрывы, повреждены объекты энергетики, не хватает снарядов. Страны НАТО признали, что не производят достаточно оружия для потребностей ВСУКиев в ходе саммита НАТО в Вашингтоне хочет добиться снятия ограничений на удары американским оружием по российской территории, написала газета Politico.По словам главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, в первую очередь Киев хочет добиться разрешения применять для ударов по РФ более дальнобойные ракеты ATACMS.Кроме того, на Украине хотят получить от администрации Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву, а также сроки их передачи.Ермак отметил, что поставка помощи, одобренной конгрессом США этой весной, все еще задерживается.Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.В начале недели координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Посол России в США Анатолий Антонов после завершения первого дня саммита НАТО указал, что не услышал ни одного слова о мире."Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — возмутился он.По словам Антонова, страны Запада продолжают навязывать авторитарные порядки, выгодные "золотому миллиарду", а также прокладывают тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Так, в ходе мероприятий в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире."Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения", — отметил дипломат.Антонов подчеркнул, что политика стран Запада уже вызывает растущее отторжение, в частности, у стран глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.Атаки и провалы ВСУВ среду украинские СМИ информировали о серии взрывов в Одессе, также взрывы слышали в Хмельницкой области на западе Украины и в городе Ровно.В украинской компании "Укрэнерго" сообщили, что в Ровенской области был поврежден энергообъект. В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта.Также замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист" заметил, что украинская артиллерия на Херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада."В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. ...Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", — заверил он.Несмотря на провалы, Киев не оставляет попыток атаковать территории РФ. Так, в ночь на среду российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.Кроме того, украинские военные с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:40 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 03:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", — говорится в телеграм-канале ведомства.Утром обстрел возобновился, в 7:30 и 7:50 было выпущено еще пять снарядов по Никитовскому району города.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что прямым попаданием снаряда повреждена станция технического обслуживания, расположенная по проспекту имени Ленина, уничтожен легковой автомобиль.По его словам, в микрорайоне "Квартал 88" и поселке Победа в центре Горловки из-за обстрела повреждены дома и коммуникации."В результате украинской вооруженной агрессии ночью ранены трое мирных жителей Горловки", — написал он в телеграм-канале.Также в результате обстрела со стороны украинских войск жилого массива в Горловке накануне вечером погибла женщина.Советник главы ДНР Ян Гагин указал, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации.Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз — при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель."Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода. ...Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки", — рассказал советник главы ДНР.Кроме прочего, на Херсонском направлении украинская артиллерия использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил артиллерист-десантник из группировки войск "Днепр" с позывным "Сокол"."В основном фугасные. И поджигают траву. Зажигательными", — сказал он.Температура воздуха в степях Херсонской области доходит до 37 градусов в тени. На месте прилета зажигательного боеприпаса мгновенно вспыхивает пожар.Нехватка оружияСтраны НАТО признали, что не смогли наладить производство вооружений в достаточном количестве, чтобы удовлетворять запросы Киева, пишет газета Wall Street Journal."Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", — говорится в материале.По данным газеты, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" нарастила выпуск военной продукции, страны НАТО достигли лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности.При этом президент США Джо Байден, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, выразил уверенность, что Украина при полной поддержке альянса "может и остановит" Россию.А страны НАТО объявили, что Украина получит от Запада новые стратегические системы ПВО, включая американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.Также США и их союзники обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины, говорится в опубликованном совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.
https://ukraina.ru/20240709/1056146940.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, анатолий антонов, нато, вооруженные силы украины, вс рф, атака, беспилотники, пво
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, Анатолий Антонов, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, атака, беспилотники, ПВО

Снятие ограничений на удары, отравляющие вещества, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 10 июля

09:00 10.07.2024 (обновлено: 10:53 10.07.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Сергей Зуев
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Киев хочет добиться полного снятия ограничений на удары по России. На Украине звучат взрывы, повреждены объекты энергетики, не хватает снарядов. Страны НАТО признали, что не производят достаточно оружия для потребностей ВСУ
Киев в ходе саммита НАТО в Вашингтоне хочет добиться снятия ограничений на удары американским оружием по российской территории, написала газета Politico.

"Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО на этой неделе для снятия всех ограничений на применение поставленных американских вооружений на российской территории", — говорится в материале.

По словам главы Офиса Зеленского Андрея Ермака, в первую очередь Киев хочет добиться разрешения применять для ударов по РФ более дальнобойные ракеты ATACMS.
Кроме того, на Украине хотят получить от администрации Байдена список вооружений, которые планируется поставить Киеву, а также сроки их передачи.
Ермак отметил, что поставка помощи, одобренной конгрессом США этой весной, все еще задерживается.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
В начале недели координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отмечал, что США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
- РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 13:36
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Посол России в США Анатолий Антонов после завершения первого дня саммита НАТО указал, что не услышал ни одного слова о мире.
"Первый день саммита НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса. США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии", — возмутился он.
По словам Антонова, страны Запада продолжают навязывать авторитарные порядки, выгодные "золотому миллиарду", а также прокладывают тропу к третьей мировой войне, находясь в отчаянии от неспособности сломить Россию с помощью "тарана" в виде Украины. Так, в ходе мероприятий в первый день саммита Россия не услышала ни одного слова о мире.
"Все то же нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны. Таким образом в Североатлантическом альянсе стараются запугать свою общественность и обосновать безудержный рост расходов на поддержку киевского режима ради нанесения нам стратегического поражения", — отметил дипломат.
Антонов подчеркнул, что политика стран Запада уже вызывает растущее отторжение, в частности, у стран глобального Юга и Востока, которые не отвернулись от России.
Атаки и провалы ВСУ
В среду украинские СМИ информировали о серии взрывов в Одессе, также взрывы слышали в Хмельницкой области на западе Украины и в городе Ровно.
В украинской компании "Укрэнерго" сообщили, что в Ровенской области был поврежден энергообъект. В нескольких районах были обесточены промышленные и бытовые потребители.
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские войска улучшили тактическое положение на сватовском участке фронта.
Также замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск "Днепр" с позывным "Турист" заметил, что украинская артиллерия на Херсонском направлении испытывает снарядный голод, несмотря на помощь Запада.
"В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. ...Больше сейчас работаем мы, нежели по нам", — заверил он.
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 09:00
Лицемерие Запада, зверства ВСУ, успехи россиян. Главное на Украине на утро 9 июля
Несмотря на провалы, Киев не оставляет попыток атаковать территории РФ.
Так, в ночь на среду российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, украинские военные с начала суток обстреливают Горловку, включая центр города, выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:40 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм… 03:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Утром обстрел возобновился, в 7:30 и 7:50 было выпущено еще пять снарядов по Никитовскому району города.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что прямым попаданием снаряда повреждена станция технического обслуживания, расположенная по проспекту имени Ленина, уничтожен легковой автомобиль.
По его словам, в микрорайоне "Квартал 88" и поселке Победа в центре Горловки из-за обстрела повреждены дома и коммуникации.
"В результате украинской вооруженной агрессии ночью ранены трое мирных жителей Горловки", — написал он в телеграм-канале.
Также в результате обстрела со стороны украинских войск жилого массива в Горловке накануне вечером погибла женщина.
Советник главы ДНР Ян Гагин указал, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне спецоперации.

"Противник действительно регулярно применяет отравляющие вещества с самого начала СВО по всей ЛБС (линии боевого столкновения. — Ред.)", — сказал он.

Он отметил, что сам сталкивался с отравляющими веществами не единожды. Первый раз — при штурме Мариуполя, украинская сторона применяла вещества, вызывавшие тошноту, головокружение и кашель.
"Я тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода. ...Позднее я сталкивался с применением ВСУ штатных химических боеприпасов в Артемовске и в районе Горловки", — рассказал советник главы ДНР.
Кроме прочего, на Херсонском направлении украинская артиллерия использует фугасные и зажигательные боеприпасы для намеренных поджогов сельхозугодий, сообщил артиллерист-десантник из группировки войск "Днепр" с позывным "Сокол".
"В основном фугасные. И поджигают траву. Зажигательными", — сказал он.
Температура воздуха в степях Херсонской области доходит до 37 градусов в тени. На месте прилета зажигательного боеприпаса мгновенно вспыхивает пожар.
Нехватка оружия
Страны НАТО признали, что не смогли наладить производство вооружений в достаточном количестве, чтобы удовлетворять запросы Киева, пишет газета Wall Street Journal.
"Высокопоставленные лидеры Европы и США начали проходящий на этой неделе саммит НАТО с обещания увеличить взносы альянса в военную промышленность, но в то же время признали, что… союзники все еще испытывают трудности с производством достаточного количества оружия и снаряжения, чтобы помочь Киеву победить в конфликте", — говорится в материале.
По данным газеты, в то время как Россия "с тревожащей скоростью" нарастила выпуск военной продукции, страны НАТО достигли лишь ограниченных успехов в налаживании собственной военной промышленности.

"Реальность такова, что конфликт на Украине продемонстрировал не только что масштабы были слишком малы, а производственные мощности не справлялись с обязанностями, но и что в эксплуатационной совместимости есть значительные пробелы", — указал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом президент США Джо Байден, выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, выразил уверенность, что Украина при полной поддержке альянса "может и остановит" Россию.
А страны НАТО объявили, что Украина получит от Запада новые стратегические системы ПВО, включая американские комплексы Patriot и итальянскую SAMP-T, а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.
Также США и их союзники обязуются выделить более 1 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО Украины, говорится в опубликованном совместном заявлении Вашингтона и его партнеров.
последствия удара по Киеву - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
8 июля, 13:00
Взрывы в Киеве и Кривом Роге, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 8 июляУкраинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Кривом Роге. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДжо БайденАнатолий АнтоновНАТОВооруженные силы УкраиныВС РФатакабеспилотникиПВО
 
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09:00Снятие ограничений на удары, отравляющие вещества, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 10 июля
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