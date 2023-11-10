https://ukraina.ru/20231110/1050883481.html

Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи

Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи - 10.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи

Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-11-10T04:00

2023-11-10T04:00

2023-11-10T04:00

новости

крым

удары

обстрелы

россия

всу

корабли

севастополь

флот

черноморский флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103190/83/1031908342_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6af51149b22ddb732fa284e106430166.jpg

Для киевского режима и его кураторов на Западе Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года США рассчитывали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать все Черное море, а Россия будет заперта в Новороссийске, рассказал эксперт.В крымских доках стояли корабли, которые через короткое время будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Севастополю, и по Керчи, добавил он.Атаки но полуостров Киев предпринимает с целью пиара. Им надо внушить своему населению, что, несмотря на неудачи на фронте, они могут бить ко Крыму. Плюс рядом с заводом находится Крымский мост, который ВСУ уже дважды атаковали, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, удары, обстрелы, россия, всу, корабли, севастополь, флот, черноморский флот, керчь, судостроительный завод