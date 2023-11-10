https://ukraina.ru/20231110/1050883481.html
Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи
Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи
Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-11-10T04:00
2023-11-10T04:00
2023-11-10T04:00
новости
крым
удары
обстрелы
россия
всу
корабли
севастополь
флот
черноморский флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103190/83/1031908342_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6af51149b22ddb732fa284e106430166.jpg
Для киевского режима и его кураторов на Западе Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года США рассчитывали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать все Черное море, а Россия будет заперта в Новороссийске, рассказал эксперт.В крымских доках стояли корабли, которые через короткое время будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Севастополю, и по Керчи, добавил он.Атаки но полуостров Киев предпринимает с целью пиара. Им надо внушить своему населению, что, несмотря на неудачи на фронте, они могут бить ко Крыму. Плюс рядом с заводом находится Крымский мост, который ВСУ уже дважды атаковали, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103190/83/1031908342_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9e2a27ad12fb77bad18460194524bca0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, удары, обстрелы, россия, всу, корабли, севастополь, флот, черноморский флот, керчь, судостроительный завод
Новости, Крым, удары, обстрелы, Россия, ВСУ, корабли, Севастополь, флот, Черноморский флот, Керчь, судостроительный завод
Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи
Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Для киевского режима и его кураторов на Западе Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года США рассчитывали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать все Черное море, а Россия будет заперта в Новороссийске, рассказал эксперт.
В крымских доках стояли корабли, которые через короткое время будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Севастополю, и по Керчи, добавил он.
"На "Заливе" у нас строятся не только универсальные десантные корабли, но и корабли-носители "Калибров". Это важно для Черноморского флота, потому что проливы закрыты. Для Украины это значения не имеет, потому что у нее нет флота", - отметил Дандыкин.
Атаки но полуостров Киев предпринимает с целью пиара. Им надо внушить своему населению, что, несмотря на неудачи на фронте, они могут бить ко Крыму. Плюс рядом с заводом находится Крымский мост, который ВСУ уже дважды атаковали, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь