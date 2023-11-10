Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи - 10.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи
Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи - 10.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи
Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-11-10T04:00
2023-11-10T04:00
новости
крым
удары
обстрелы
россия
всу
корабли
севастополь
флот
черноморский флот
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Для киевского режима и его кураторов на Западе Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года США рассчитывали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать все Черное море, а Россия будет заперта в Новороссийске, рассказал эксперт.В крымских доках стояли корабли, которые через короткое время будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Севастополю, и по Керчи, добавил он.Атаки но полуостров Киев предпринимает с целью пиара. Им надо внушить своему населению, что, несмотря на неудачи на фронте, они могут бить ко Крыму. Плюс рядом с заводом находится Крымский мост, который ВСУ уже дважды атаковали, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
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новости, крым, удары, обстрелы, россия, всу, корабли, севастополь, флот, черноморский флот, керчь, судостроительный завод
Новости, Крым, удары, обстрелы, Россия, ВСУ, корабли, Севастополь, флот, Черноморский флот, Керчь, судостроительный завод

Военный эксперт объяснил, как Киев устроил пиар-акцию, ударив крылатыми ракетами по заводу в Керчи

04:00 10.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Для западных спонсоров киевского режима Черное море имеет стратегическое значение. Ракетные атаки на Крым Киев предпринимает в основном с целью пиара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Для киевского режима и его кураторов на Западе Черное море имеет стратегическое значение. Еще в 2014 года США рассчитывали, что они обоснуются в Севастополе, будут контролировать все Черное море, а Россия будет заперта в Новороссийске, рассказал эксперт.
В крымских доках стояли корабли, которые через короткое время будут готовы вступить в строй. Поэтому украинские ракеты воздушного базирования прилетают и по Севастополю, и по Керчи, добавил он.
"На "Заливе" у нас строятся не только универсальные десантные корабли, но и корабли-носители "Калибров". Это важно для Черноморского флота, потому что проливы закрыты. Для Украины это значения не имеет, потому что у нее нет флота", - отметил Дандыкин.
Атаки но полуостров Киев предпринимает с целью пиара. Им надо внушить своему населению, что, несмотря на неудачи на фронте, они могут бить ко Крыму. Плюс рядом с заводом находится Крымский мост, который ВСУ уже дважды атаковали, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
19 октября, 03:30
Михаил Онуфриенко: Россия побила ВСУ "арифметикой", отгонит НАТО от Крыма и взорвет мосты через Днепр
 
НовостиКрымударыобстрелыРоссияВСУкораблиСевастопольфлотЧерноморский флотКерчьсудостроительный завод
 
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