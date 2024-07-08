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Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ

Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ - 08.07.2024 Украина.ру

Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ

Мораторий на смертную казнь в России был установлен, когда страна вошла в состав совета Европа и взяла на себя соответствующее обязательство, которое будет соблюдаться и в дальнейшем. Об этом 8 июля напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев

2024-07-08T09:17

2024-07-08T09:17

2024-07-08T09:21

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Представитель российского МИД добавил, что споры на тему отмены моратория будут вестись всегда. О том, что смертную казнь в РФ при действующей Конституции невозможно подтвердил и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Для Конституционного суда...была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - говорится в докладе, опубликованном на сайте суда. Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, комментируя условия и суммы содержания террористов в тюрьме из налогов россиян, предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось.Подробнее о том, как возврат влияет на ситуацию с преступностью читайте в интервью почетного адвоката РФ, члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрия Краснова на сайте Украина.ру.

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новости, россия, мид, смертная казнь, терроризм, террорист, суд