Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ - 08.07.2024 Украина.ру
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Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ
Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ - 08.07.2024 Украина.ру
Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ
Мораторий на смертную казнь в России был установлен, когда страна вошла в состав совета Европа и взяла на себя соответствующее обязательство, которое будет соблюдаться и в дальнейшем. Об этом 8 июля напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев
2024-07-08T09:17
2024-07-08T09:21
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Представитель российского МИД добавил, что споры на тему отмены моратория будут вестись всегда. О том, что смертную казнь в РФ при действующей Конституции невозможно подтвердил и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Для Конституционного суда...была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - говорится в докладе, опубликованном на сайте суда. Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, комментируя условия и суммы содержания террористов в тюрьме из налогов россиян, предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось.Подробнее о том, как возврат влияет на ситуацию с преступностью читайте в интервью почетного адвоката РФ, члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрия Краснова на сайте Украина.ру.
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новости, россия, мид, смертная казнь, терроризм, террорист, суд
Новости, Россия, МИД, смертная казнь, терроризм, террорист, Суд

Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ

09:17 08.07.2024 (обновлено: 09:21 08.07.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Мораторий на смертную казнь в России был установлен, когда страна вошла в состав совета Европа и взяла на себя соответствующее обязательство, которое будет соблюдаться и в дальнейшем. Об этом 8 июля напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев

"Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть позиция, сформулированная Конституционным судом: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться", — отметил он в интервью

"Известиям".

Представитель российского МИД добавил, что споры на тему отмены моратория будут вестись всегда.
О том, что смертную казнь в РФ при действующей Конституции невозможно подтвердил и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Для Конституционного суда...была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - говорится в докладе, опубликованном на сайте суда.

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, комментируя условия и суммы содержания террористов в тюрьме из налогов россиян, предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось.
Подробнее о том, как возврат влияет на ситуацию с преступностью читайте в интервью почетного адвоката РФ, члена Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрия Краснова на сайте Украина.ру.
7 апреля, 17:18
Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казньТрагедия в “Крокусе” задела всех граждан России, поэтому сейчас они желают расправы над террористами. Однако общество не видит бревна в собственном глазу из-за увлечения смертной казнью.
 
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