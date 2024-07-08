Мораторий на смертную казнь действует и должен сохраняться – МИД РФ
09:17 08.07.2024 (обновлено: 09:21 08.07.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Мораторий на смертную казнь в России был установлен, когда страна вошла в состав совета Европа и взяла на себя соответствующее обязательство, которое будет соблюдаться и в дальнейшем. Об этом 8 июля напомнил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев
"Все зависит от позиции тех органов власти, которые принимают соответствующее решение на основе той же самой общественной дискуссии. В то же время надо помнить, что есть позиция, сформулированная Конституционным судом: мораторий действует и он должен соблюдаться и сохраняться", — отметил он в интервью
"Известиям".
Представитель российского МИД добавил, что споры на тему отмены моратория будут вестись всегда.
О том, что смертную казнь в РФ при действующей Конституции невозможно подтвердил и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Для Конституционного суда...была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - говорится в докладе, опубликованном на сайте суда.
Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, комментируя условия и суммы содержания террористов в тюрьме из налогов россиян, предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех человек такое наказание уже применялось.