Западная Украина за минувшую неделю: Гуцулы против военкомов и школы как механизм мобилизации
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
© Фото : коллаж Украина.Ру
Гуцулы в очередной раз доказали, что являются потомками легендарного Олексы Довбуша. С топорами в руках они выступили против сотрудников военкомата, приехавших в Карпаты ловить людей для пополнения армии.
Топор – оружие гуцула. В том числе в борьбе с мобилизацией
Протесты гуцулов против мобилизации вышли на новый уровень. Несколько недель назад в родном селе легендарного Олексы Довбуша, прикарпатском Космаче, разъяренные женщины устроили охоту на приезжих, которые, по их мнению, были наводчиками военкомов.
Сейчас с другой стороны Карпат, в буковинском селе Плоска, местные жители напали на сотрудников Территориального центра комплектации (ТЦК, то есть военкомата) с топорами. Напомню, именно топоры-бартки были главным оружием Довбуша и его соратников, опрышков (так называли карпатских разбойников в XVIII-XIX веках).
В селе Плоска уже много лет установлен контрольно-пропускной пункт Государственной пограничной службы Украины, где контролируют въезд и выезд в приграничную с Румынией зону. Ранее главной его целью было противодействие контрабанде сигарет, а после начала СВО на посту появились сотрудники полиции и ТЦК. Они ловят уклоняющихся от мобилизации, и пытаются "сагитировать" в ряды ВСУ местных гуцулов. Однако последним это, очевидно, не нравится, что показал инцидент, попавший на видео. Оно сразу стало "вирусным".
На первых кадрах видно, как мужчина сидит верхом на коне и держит на плече топор, а напротив него стоят двое военных в форме. Очевидно, они о чем-то спорили, поскольку эмоционально размахивали руками, однако их слова не слышны.
Вдруг на дороге появляется старенькая желтая "Нива" и мчится прямо на военкомов. Одному удалось отскочить, а другого автомобиль задел, и тот упал. Затем водитель развернулся, вышел из машины и стал лупить военкомов обухом топора, то же делал мужчина, сидевший на коне. Также они выбили окна в автомобиле военкомов.
"Пи***асы, приезжают сюда, ищут. Иди на **й отсюда, потому что тебя зарежу", – кричали гуцулы военным. После чего местные – один на коне, двое на "Ниве" – покинули место инцидента.
Видео было снято на мобильный телефон со стороны КПП. На нем также видны двое мужчин в военной форме с автоматами (очевидно, пограничники) и полицейский, но в конфликт они не вмешивались. "Вызови группу реагирования, или на 102 звони", – слышен на видео их разговор.
В управлении полиции Черновицкой области подтвердили, что это было нападение именно на работников ТЦК. Представитель областного управления полиции Каролина Марышева сказала, что инцидент произошёл 7 марта в селе Плоска Вижницкого района, возле контрольно-пропускного пункта "Горлеча". Он находится в горной местности примерно в 5 км от румынской границы.
Двое жителей Вижницкого района приехали к блокпосту и, по данным полиции, сами спровоцировали конфликт, затем нанесли телесные повреждения работнику ТЦК, а также повредили машину. Марышева добавила, что один из военнослужащих получил травмы. Он получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить тяжесть телесных повреждений.
"Сотрудники отделения №1 (Путила) Вижницкого районного отдела полиции немедленно приступили к розыскным мероприятиям и установили лиц, причастных к совершению противоправных действий. Ими оказались 28-летний и 43-летний местные жители. Правоохранители задержали нарушителей в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении полиции. В Черновицком областном ТЦК инцидент до сих пор не прокомментирован.
При этом на другом участке украино-румынской границы в Черновицкой области 8 марта был установлен очередной рекорд. Правоохранители следили за зеленым Mercedes Sprinter с черновицким номером, который двигался в трёх километрах от границы, вблизи автомобильного КПП "Порубное". Когда автомобиль остановили, внутри грузового буса обнаружили 34 человека мобилизационного возраста. Правда, это меньше, чем несколько недель назад в Закарпатье – там в двух бусах обнаружили 38 уклонистов, которые надеялись нелегально перейти границу с Венгрией.
Как сообщило львовское издание Zaxid.net со ссылкой на собственные источники в СБУ, правоохранителям удалось выявить масштабную схему незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. За перевозку до государственной границы организатору они заплатили 10 тысяч евро каждый, то есть в общей сложности буковинец за свои услуги получил 340 тысяч евро. Во время спецоперации, которую проводили пограничники, а также следователи СБУ и полиции, задержали и организатора схемы, лично управлявшего бусом.
Мужчине сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. О судьбе задержанных уклонистов информации нет. Скорее всего, им присудят штрафы и направят на военно-врачебные комиссии в ТЦК.
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Школы в регионе тоже становятся инструментом мобилизации
Более 100 родителей, дети которых учатся в черновицкой гимназии №5 "Интеграл", требуют уволить директора учебного заведения. Это произошло из-за действий приглашенной директором сотрудницы полиции, которая на "воспитательном часе" издевалась над учениками и угрожала им, в частности, мобилизацией их родных.
Скандальный инцидент произошёл 6 марта. На "воспитательный час" директор учебного заведения пригласила представительницу отдела ювенальной полиции Черновцов. Полицейская начала задавать вопросы школьникам по школьной программе, заставляла детей рассказывать на память произведения Тараса Шевченко, спрашивала имена, отчества и фамилии учителей. Если ученики не знали ответов или неправильно отвечали, их заставляли приседать от 10 до 40 раз.
По данным Телеграм-канала "Хорошие Черновцы", речь идет о работнице полиции Диане Рожковой. На этом же канале обнародовали аудио-доказательства разговоров, запугиваний и угроз со стороны полицейской и директора школы Веры Сопетик.
"Директор с классным руководителем вызывали на беседу с малолетними детьми без ведома и разрешения родителей представительницу полиции, которая унижала детей, заставляла их выполнять физические упражнения, приседания и стояния в планке, а если ребенок не мог стоять – его снизу били ногой в живот. О запугивании словесном вообще молчу... Госпожа полицейская очень интересовалась заработной платой родителей, запугивала, что она имеет право выписать штрафы и дети "жрать не будут иметь что месяц". За этим всем наблюдали взрослые в лице классного руководителя и школьного психолога", – отметила мать одного из школьников Ирина Козуб.
По её словам, детей запугивали интернатом, колонией, СИЗО, проверкой работниками полиции на пригодность их пап к военной службе. Дети были напуганы настолько, что "боялись дышать". В ответ на возмущение родителей директор гимназии заявила, что это была "профилактическая работа с детьми".
"Эта профилактическая работа привела к нарушению психологического состояния детей, боязни идти в школу, половина детей боялись прийти домой после уроков, потому что их будто должны были забрать в интернат", – отметила Козуб. Она подчеркнула, что эта ситуация нарушает все права детей. Старшие ученики, с которыми проводили подобную "воспитательную" беседу, записали угрозы в свой адрес и распространили запись в социальных сетях.
На следующий день родители школьников обратились в районное управление полиции по поводу возможных неправомерных действий руководства гимназии и работницы полиции. Сейчас в полиции проверяют информацию, о которой говорилось в сообщении, и обращение родителей. В отношении полицейской начато служебное расследование.
В свою очередь, в управлении образования Черновцов консультируются с юристами относительно того, можно ли отстранить директора от должности на период служебного расследования. "Есть вероятное нарушение прав детей. Я в течение трех часов разговаривала с родителями. Они говорят, что опасаются за жизнь и здоровье детей, если те будут находиться в заведении. Это их позиция" – рассказала начальник управления Ирина Ткачук.
Сама Диана Рожкова комментариев не дает, а вот директор гимназии Вера Сопетик считает свои действия правильными. Она заявила журналистам, что приглашение сотрудницы полиции было вызвано плохим поведением учащихся.
"Если их заставили присесть, не вижу в этом ничего страшного. Они на физкультуре так же бегают и приседают. Не вижу большой вины, чтобы писать заявление на увольнение. Должны найти взаимопонимание с родителями. Мы хотим помочь им воспитать достойных людей, но обязанность родителей посмотреть, с чем ребенок идет в школу", – заявила она журналистам.
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Кстати, о физкультуре. 6 марта в тернопольских группах социальных сетей приобрело популярность фото школьного дневника ученика одной из школ Тернополя, где красной ручкой было написано замечание классного руководителя: "Угрожал сдать учителя физкультуры в ТЦК!" С точки зрения закона такая угроза не стоит внимания, ведь учителя, работающие на полную ставку, освобождены от мобилизации. Однако для тернопольских военкомов закон мало что значит, и их в этом поддерживают правоохранители.
Так, в октябре 2023 года были задержаны два сотрудника Тернопольского ТЦК, которые сначала незаконно лишили свободы двух мужчин, а затем долгое время их пытали в специально оборудованном помещении. Военных сначала отправили под домашний арест, однако сейчас они снова работают в роте охраны ТЦК, хотя обвинение в пытках предусматривает для них наказание до 10 лет лишения свободы.
В прокуратуре подтвердили, что не обращались в суд с ходатайством о продлении меры пресечения для обвиняемых, "поскольку на этой стадии судебного разбирательства в этом нет необходимости". Звучит как поощрение к совершению ими последующих преступлений. Так что учителям физкультуры следует совершенствовать навыки скоростного бега с препятствиями.