https://ukraina.ru/20231015/1050159419.html

Западная Украина за минувшую неделю: Пир правоохранителей и зачистка "региональных баронов"

Западная Украина за минувшую неделю: Пир правоохранителей и зачистка "региональных баронов" - 15.10.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Пир правоохранителей и зачистка "региональных баронов"

Под удар силовиков попали сразу два бизнес-политических клана Западной Украины: братья Дубневичи во Львовской области и семья Балог – в Закарпатской. Киев устанавливает тотальный контроль над регионом.

2023-10-15T18:20

2023-10-15T18:20

2023-10-15T18:20

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мукачево

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Львовские правоохранители устроили масштабный пирВо Львове разразился громкий скандал после того, как местные СМИ опубликовали расследование о дорогой гулянке на полтысячи человек, значительную часть из которых составляли прокуроры, бывшие работники разных правоохранительных органов, налоговой службы и депутаты разных уровней.В минувшие выходные они два дня праздновали пышную свадьбу бывших правоохранителей Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы в пятизвездочном загородном комплексе Emily Resort. Комплекс принадлежит "авторитетному бизнесмену" Григорию Козловскому, бывшему депутату Львовского городского и областного советов от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.31-летний жених Ростислав Ильницкий работал в 2018 году в органах прокуратуры во Львове, затем заместителем прокурора в Радехове (город во Львовской области, бывший райцентр, теперь часть Червоноградского района). В конце 2019 года намерен был стать прокурором Херсонской области, но его на эту должность в последний момент не назначили.Уже тогда, обсуждая кандидатуру потенциального главного прокурора Херсонщины, СМИ отметили, что при доходах 264 820 гривен за 2018 год у Ильницкого в декларации числилось 83 тысячи долларов сбережений наличными, хотя со времени окончания образования он работал только в органах прокуратуры. В 2023 году Ильницкий по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Чем он занимается сейчас, неизвестно.Невеста – 27-летняя Роксолана Москва, бывшая сотрудница отдела кадров Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове. Роксолана была уволена из бюро в марте 2022 года, однако впоследствии она через суд решила вернуться на работу. В сентябре 2022 года Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тысячу гривен за вынужденный прогул. Однако сейчас ГБР обжалует это в Верховном суде, и решение апелляционной инстанции не вступило в законную силу. Однако гораздо важнее другое: Роксолана – дочь известного во Львове адвоката Богданы Москвы, которая является родственницей бывшей жены экс-главы ДБР Романа Трубы (возглавлял бюро в 2017-2019 годах).Видео со свадьбы в соцсетях опубликовала сама невеста. Впоследствии она закрыла к ним доступ, ведь масштабы праздника поразили даже привередливую львовскую публику. Празднование длилось два дня. В первый день на свадьбе у пары было более 300 гостей. Для них выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова и группа "Колокола солнца". Ведущим праздника был шоумен и телеведущий Григорий Решетник. На следующий день гостей развлекал Дзидзьо, были приглашены 500 человек, празднование было оформлено в украинском стиле: Роксолана вместо белого платья одела вышитое, а Ростислав сменил пиджак на вышиванку.В списке гостей, который опубликовала Роксолана Москва, можно найти близких к Козловскому депутатов Львовского городского совета Юрия Ломагу и Алексея Резника. Также среди приглашенных был Василий Телица, экс-руководитель управления с организованной преступностью МВД Украины во Львовской области, и Святослав Мазурик, ранее работавший в прокуратуре Киева, где он погорел на взятке в 100 тысяч долларов.Также среди гостей был Сергей Мальков – бывший налоговик, мать которого является основной фигуранткой по делу о воровстве львовского коммунального имущества, известного как "Афера века". Сам Мальков был уволен с налоговой службы после огласки истории с покупкой Maserati, однако ему удалось восстановиться в должности. Среди гостей было немало других нынешних и бывших правоохранителей, а также адвокатов.Кроме того, на праздновании была дочь Григория Козловского София Максимец, известные бизнесмены и кандидаты в депутаты, в частности, Олег Лакиш, который от "Европейской солидарности" пытался стать депутатом в Каменце-Бугской, и Роман Побурко, который пытался зайти во Львовский городской совет от местной партии "Варта".Учитывая численность гостей, место проведения и великолепие, праздник обошелся молодоженам в немалые деньги. Так, только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч гривен. В общей сложности свадьба стоила примерно миллион долларов.Журналисты портала LVIV.MEDIA, который первым обнародовал информацию о пире во время военного положения, несколько раз пытались связаться с Ростиславом Ильницким, чтобы расспросить его о свадьбе и её стоимости. "Также интересно было услышать, откуда у бывшего прокурора деньги на такой масштабный праздник, но он не отвечал на звонки. Мы также попытались связаться с матерью невесты, известной адвокатессой Богданой Москвой – возможно, это родители профинансировали детям роскошную свадьбу. Однако она также не ответила на телефонные звонки", – отметило издание. Через некоторое время журналистам позвонил отец жениха Василий Ильницкий и просил не публиковать расследование, мол, "он много помогает армии"."Стоит отметить, что у обоих молодоженов родители не бедные люди, и проводить свадьбу в военное время не запрещено. Однако возникают вопросы об уместности столь пышной церемонии и гуляний во время войны" – в стиле публичного доноса написало LVIV.MEDIA. Информация о гуляньях на полтысячи человек получила в городе и области значительный резонанс, и может привести к отставкам в правоохранительных органах Львовщины, пишут комментаторы.Киев начал зачистку "региональных баронов"На проходящей неделе под удар правоохранителей попали сразу два бизнес-политических клана Западной Украины: семья Дубневичей во Львовской области, и семья Балог – в Закарпатской.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) 11 октября сообщили депутату Верховной Рады Украины Ярославу Дубневичу (группа "За будущее") о подозрении в организации завладения имуществом государства – природным газом и легализации незаконно полученной прибыли.По версии следствия, в течение 2013-2017 годов народный депутат Украины организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,1 млрд. грн. Обе ТЭЦ действительно принадлежали Ярославу Дубневичу и его старшему брату Богдану, позже братья переписали это имущество на своих сыновей – Юрия и Павла Дубневичей. Семью Дубневичей называют "хозяевами" городов Новояворовск и Новый Раздол на Львовщине.Сейчас Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", который с целью удешевления тепла для населения много лет поставлял на них газ по льготным ценам, существенно ниже рыночных. Однако, как установили детективы НАБУ, "льготный" газ Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ использовали в собственной хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую в дальнейшем реализовали по рыночной цене.Доходность производства электроэнергии на этих ТЭЦ в некоторые периоды превышала 100% (против 3-5%, заложенных в регулируемый тариф). Таким образом, по убеждению детективов НАБУ, ТЭЦ получили незаконный доход (сверхдоходы) в сумме более 3,5 миллиарда гривен."На протяжении 2013-2018 годов народный депутат организовал легализацию части указанных средств на сумму свыше 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольных ООО и компаний-нерезидентов, в частности, зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах, их смешивания и маскировки, и в конце концов возвращение на Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе" – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.По данным Центра противодействия коррупции, подозрение Ярославу Дубневичу объявили заочно. Депутат не явился на вызов по повестке и не отвечал на звонки детективов. Защитники депутата сообщили, что не знают, где находится их подзащитный. Его брат Богдан Дубневич, ныне глава Солонковской общины Львовской области (объединяет 20 сел), ситуацию не комментировал. Находится ли Дубневич-старший на территории Украины – неизвестно, а его сын Павел уехал за границу ещё 24 февраля 2022 года.Однако куда больший резонанс, чем подозрение депутату Дубневичу, вызвали в регионе обыски, прошедшие 10 октября у мэра Мукачево Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний Закарпатья. Обыски прошли и у почетного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука, его брата Игоря, а также у бывшего депутата Закарпатского областного совета и владельца гостиницы "Ужгород" Алексея Баранюка. Следственные действия проводились сотрудниками СБУ и НАБУ в рамках уголовного производства о продаже местными чиновниками земельного участка по заниженной стоимости.Причиной обысков местные СМИ назвали коррупционную сделку по продаже коммунальной земли вокруг стадиона "Авангард" в центре Мукачево на берегу реки Латорица. Летом 2023 Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли, стоимость которой занизили в несколько раз. Победу одержала компания, связываемая с Михаилом Ланьо, которого называют "криминальным авторитетом "Блюком". Утверждается, что из-за этой схемы городской бюджет Мукачева недополучил 100 миллионов гривен.Однако о подозрении пока никому не поставлено в известность, а городской голова Мукачева Андрей Балога (сын бизнесмена и политика Виктора Балоги) после обысков заявил, что уголовное производство, в рамках которого происходят следственные действия, касается выкупа земельного участка ООО "Универсал-М", который фирма арендует с 2003 года."Все решения и процедуры по этому земельному участку осуществлялись в текущем году в соответствии с действующим законодательством. Вся необходимая информация и документы были предоставлены правоохранителям в полном объеме в сотрудничестве со следствием, на всех этапах их работы", – сообщил Балога-младший.По сообщениям киевского издания СТРАНА, обыски являются следствием противостояния клана Балог и человека Зеленского – закарпатского губернатора, экс-сотрудника СБУ Виктора Микиты за влияние в регионе, прежде всего – за контроль над контрабандными потоками.Еще одна проблема, которая беспокоит Киев, – это довольно нелояльные к центральной власти настроения среди 150-тысячной венгерской общины на Закарпатье, с которой у клана Балог сложились неприязненные отношения.Год назад в Мукачево из замка Паланок демонтировали скульптуру Турула (мифическая птица – покровитель венгров), из-за чего министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вызвал украинского посла "на ковер". Затем в селах Мукачевской общины с госучреждений сняли венгерские флаги, которые здесь всегда висели рядом с украинскими. В то же время в венгерской печати появились публикации о репрессиях против местных венгров и жесткой мобилизации в Закарпатье, а Виктору и Андрею Балогам в январе 2023 года при возвращении с горнолыжного курорта в Австрии венгерские власти сообщили о запрете въезда на территорию ЕС.Поскольку напряженность в венгерском обществе края нарастает, Зеленский в конце августа снял с должности главу закарпатского главка СБУ. В то же время, губернатор Микита всячески пытается договориться с закарпатскими венграми, за что Балога-старший обвинил его в покрывании "пятой колонны Орбана в Украине". Неудивительно поэтому, что местные комментаторы считают обыски у Балоги-младшего продолжением курса на установление тотального контроля Киева над регионом, как и недавняя смена председателя Закарпатского областного совета.

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Олег Хавич

западная украина, эксклюзив, виктор балога, львов, мукачево