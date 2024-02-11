https://ukraina.ru/20240211/1053196458.html

Западная Украина за минувшую неделю: Под знаком противодействия мобилизации

Западная Украина за минувшую неделю: Под знаком противодействия мобилизации - 11.02.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Под знаком противодействия мобилизации

В карпатском селе Космач сотрудникам военкомата местные жители кричали "Ганьба!", а на Волыни полицейским пришлось спасать военкомов от разъяренных женщин, защищавших своих мужчин.

2024-02-11T06:00

2024-02-11T06:00

2024-02-11T06:00

эксклюзив

западная украина

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Вывоз уклонистов за границу становится массовым бизнесом в регионеВ последние дни в СМИ Западной Украины появляется всё больше новостей о мужчинах мобилизационного возраста, которые пытаются любой ценой уехать за границу, а также о тех, кто им в этом способствует. Больше всего таких публикаций в Закарпатской и Львовской областях.В частности, 7 февраля Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сообщило об «абсолютном рекорде» – задержании сотрудниками Мукачевского пограничного отряда 40 мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию.Двое закарпатцев на двух микроавтобусах везли к границе мимо пунктов пропуска 38 мужчин мобилизационного возраста. При этом бусы были не такие уж большие, то есть уклонисты в них должны были чувствовать себя, как рыбы в консервной банке.В составе задержанной группы больше всего жителей Закарпатья (12 человек) и Львовщины (6 человек), были также жители Ивано-Франковской, Ровенской и Хмельницкой областей. Почти половина задержанных – выходцы из Центральной и Восточной Украины: Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Херсонской и Запорожской областей.«За услуги организаторы незаконной переправки планировали сорвать куш, получив от каждого из своих клиентов от 4500 до 8500 долларов США», – говорится в сообщении ГПСУ.На другом направлении, словацком, улов закарпатских стражей границы был несколько меньше. В частности, 6 февраля в нескольких сотнях метров от границы со Словакией пограничники Чопского отряда задержали четырех отчаянных, пытавшихся незаконно перейти границу вне пунктов пропуска.Как сообщили в ГПСУ, пограничный наряд отдела «Ужгород» среагировал на движение группы мужчин из-за того, что одного из них зафиксировала фотоловушка. На поиски правонарушителей выслали группу реагирования, обнаружившую в лесистой местности трёх мужчин.Они оказались жителями Ивано-Франковской, Днепропетровской и Харьковской областей. Еще один правонарушитель пограничный наряд задержал на окраине населенного пункта Дубриничи Ужгородского района. Мужчина родом из Кропивницкого (ранее Кировоград) не смог объяснить цель своего пребывания вблизи украинско-словацкой границы, но позже сознался в настоящих намерениях.На следующий день в руки пограничников отдела «Ужгород» попали шесть уклонистов – пятеро жителей Закарпатья и один киевлянин. Четверо закарпатцев пробирались к границе по горам в районе населенного пункта Забридь Ужгородского района, где и были задержаны. Еще одного закарпатца обнаружили на окраине города Ужгород в 400 метрах от границы. Мужчина заметил пограничный наряд и пытался обойти его, однако попытка оказалась тщетной.А двадцатилетнего киевлянина остановили вблизи населенного пункта Оноковцы. В ходе поисковых мероприятий пограничники обнаружили пролаз в заградительном заборе и дорожку следов в направлении Словакии. По следам пустили служебную собаку, которая остановила правонарушителя в 300 метрах от границы.В соседней Львовской области уклонисты пытаются пересечь границу с помощью сфальсифицированных документов, и в этом им помогают как «активисты», так и правоохранители.К примеру, 7 февраля управление СБУ во Львовской области сообщило о задержании руководителя благотворительного фонда из Самборского района, который переправлял мужчин за границу. Задержанный, в частности, оформлял уклонистов под видом водителей, перевозящих гуманитарные грузы через границу.38-летний руководитель благотворительного фонда был задержан при получении 5 тысяч долларов аванса, в целом же стоимость незаконного выезда за границу для одного человека составляла 10 тысяч долларов. В СБУ не разглашали имени задержанного, но источники в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Владимире Смолинском, который является основателем и руководителем Благотворительного фонда «Закон и справедливость». Эта организация зарегистрирована в мае 2022 в поселке Нижанковичи Самборского района.Задержанному сообщено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 9 лет.При этом днём ранее, 6 февраля, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали во Львовской области за переправку уклонистов за границу 44-летнего майора СБУ. По данным ГБР и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, в 2019 году мужчина основал фирму, занимавшуюся оптовой торговлей. В 2022 году он устроился работать в СБУ, однако продолжил управлять компанией, в марте 2023 года получившей лицензию на международные автоперевозки грузов.«Тогда у правоохранителя возникла идея, кроме грузов, переправлять за границу еще и мужчин призывного возраста. Желающих нелегально попасть в Европу он регистрировал в системе "Шлях" как водителей компании. По данным следствия, стоимость такой услуги стартовала от 5 тысяч долларов США», – сообщили в ДБР.Как удалось установить следствию, с марта по август 2023 года пятеро водителей предприятия, которые якобы должны были доставлять гуманитарную помощь, уехали с Украины и не вернулись. 44-летнему майору СБУ сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, однако пока мужчина остается дома – суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил от исполнения обязанностей.В ГБР не назвали имени подозреваемого, однако львовские СМИ пишут, что речь идет о Викторе Чурупченко, владельце ООО «Фарт плюс компани», в январе этого года переоформленном на родственника – Александра Чурупченко. Также Виктор Чурупченко является соучредителем созданного в марте 2022 благотворительного фонда «Викториус».Усиливаются «женские бунты» против мобилизацииВо вторник, 6 февраля, в село Космач в Ивано-Франковской области (кстати, родина легендарного Олексы Довбуша) прибыли работники ТЦК. Гуцулы встретили военных не очень дружелюбно. Как видно из видео, распространенного в местных пабликах в соцсетях, людей в форме окружила группа женщин, восклицавших, что «в стране война не объявлена», а представители военкомата «будут биты».Впоследствии женщины вышли на импровизированный протест в центр села. По селу начали распространяться слухи, что планируется «облава» от ТЦК, и женщины вышли, чтобы ей помешать, а также требовать «справедливой мобилизации». В центре села они начали останавливать машины, в том числе и машину Иванны Грепиняк, которая ехала с шестилетней дочерью.Протестующие сказали, что женщина снимает их акцию на мобильный телефон. Её начали вытаскивать из автомобиля, выдирать волосы, отбирали ключи от автомобиля, ударили ребенка. Иванна Грепиняк утверждает, что протестующие обвиняли ее в том, что она – «наводчица ТЦК», и приехала «сдавать военкомам» местных мужчин.От машины Иванны протестующие отошли только после того, как кто-то воскликнул, что это не тот автомобиль, которого они ждали. Большинство протестующих побежало к подъехавшему сзади авто, в это время Иванна Грепиняк смогла покинуть Космач.Женщина обратилась в больницу с жалобами на травмы, которые нанесли ей и дочери протестующие. Врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей носа, а у 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая находится в Косовской районной больнице. Грепиняк также обнародовала в социальных сетях фото и видео с конфликта в Космаче, пост распространили более трех тысяч раз.В свою очередь, женщины в Космаче заявляют, что общение с водительницей было вежливым. По их словам, именно Иванна Грепиняк начала оскорблять протестующих, нецензурно ругалась, провоцировала, а впоследствии наехала одной из протестующих на ногу.На следующий день в Космаче состоялось собрание села, где работники ТЦК попытались объяснить, почему и как происходит мобилизация. Однако люди эмоционально реагировали на аргументы военкомов, требуя объяснить, от кого нужно защищать Украину. После безрезультатных дискуссий люди начали скандировать военным «Позор!»Если в Космаче удалось обойтись без физического столкновения между военкомами и населением, то в волынском селе Полицы сотрудников ТЦК пришлось спасать полицейским. Все началось 5 февраля, когда на глазах у местных начали вязать и запихивать в полицейский автомобиль жителя соседнего села.47-летний Александр Войчук из села Гута-Боровенская, сын которого сейчас на передовой, приехал в Полицы по делам. Когда мужчина шел по дороге, возле него остановился полицейский автомобиль, в котором, кроме правоохранителей, были сотрудники ТЦК.Сначала мужчину дергали, а затем на территории частного двора повалили на землю и заковали в наручники. Далее его посадили в полицейский автомобиль. Когда мужчину силой стали заставлять сесть в авто, на помощь бросились местные женщины. Они зафиксировали действия полиции и военных на видео, подчеркивая, что те пребывают в нетрезвом состоянии.Пресс-офицер Волынского областного ТЦК Ульяна Кравчук публично обвинила задержанного в том, что он был нетрезв и нецензурно выражался, а также в том, что мужчина не явился в ТЦК для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.Однако, как сообщила дочь Александра Войчука, её отец давно комиссован и снят с воинского учета. При этом мужчину отпустили из полиции только после того, как он на видео заявил, что чувствует себя хорошо, не имеет жалоб на состояние здоровья и считает, что полицейские действовали правомерно.А на следующий день в Полицы прибыла группа сотрудников ТЦК со своеобразной карательной акцией. Они окружили местный магазин и потребовали у всех присутствующих мужчин документы – однако получили силовой отпор, прежде всего со стороны женщин. Военкомы вызвали полицию, которая и оградила их от народного гнева.«На месте происшествия полицейские пытались прекратить противостояние, проводили превентивные мероприятия, направленные исключительно на преодоление конфликта между работниками ТЦК и гражданами. Конфликт, возникший между военными и гражданами, был прекращён, все участники конфликта покинули место конфликта», – отметили в полиции. По результатам конфликта никого не задержали, жалоб в полицию не поступало. «По этому факту проводится дополнительная проверка для оценки действий сторон конфликта» – говорится в сообщении.В свою очередь, в Волынском областном ТЦК сообщили об ответственности за любое препятствие работе военкомов. «Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период» влечёт лишение свободы сроком от 5 до 8 лет» – угрожают военкомы. Однако пока в Полицы не ездят.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240206/1053117339.html

западная украина

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина