https://ukraina.ru/20240706/1056105143.html

Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля

Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля - 06.07.2024 Украина.ру

Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июля

Украинские военные намеренно поджигают леса в Херсонской области. Украинские военные атаковали Краснодарский край при помощи БпЛА

2024-07-06T09:22

2024-07-06T09:22

2024-07-06T09:22

эксклюзив

краснодарский край

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

украина

екатерина гандзюк

хроники

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Пожарные лесничеств Херсонской области каждый день тушат около пяти возгораний, большая часть которых вызвана украинскими дронами, рассказал РИА Новости директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства Сергей Лукьян."Тушим лес каждый день, в день по пять, по шесть пожаров у нас.... Если брать этот год - массово пошла атака дронами. То есть, Мавики, FPV, бросают дроны, зажигательные снаряды и палят лес. Хотят его выкурить, чтобы ничего здесь нам не досталось. Мы боремся постоянно" - отметил Лукьян.По его словам, за текущую неделю в голопристанском лесоохотничьем хозяйстве было зафиксировано 19 пожаров, с начала года - более 100 возгораний.Ранее пожарным лесничеств Голопристанского округа были выделены новые комплекты формы и бронежилеты для работы в прифронтовой зоне."Лучше в бронежилете, чем без него. Хоть что-то он спасёт, случайный осколок задержит", - рассказал агентству водитель пожарной машины Николай Глущенко.Также директор голопристанского лесоохотничьего хозяйства рассказал о том, что Украина объявила охоту на пожарную технику."На нас, сейчас, со стороны Украины, объявили охоту на гостехнику, за одну единицу, за трактор или пожарную машину, дают 100 тыс. грн (около $2,5 тыс. - Ред.)", - отметил Лукьян.Примечательно, то в августе 2022 года в то время, как бушевали пожары в Рязанской области, стало известно, что часть их вызвана поджогами.Как заявлял тогда глава Минприроды РФ Александр Козлов, часть лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в частности в Рязанской области, произошла в результате поджогов. Информация о поджогах передали в МВД."То, что происходит в ЦФО, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области, работаем сейчас с органами министерства внутренних дел, соответственно, документы подали", - заявил Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с профильными ведомствами по ликвидации природных пожаров.Несмотря на подобные действия и уже подтверждённые атаки ВСУ на леса в Херсонской области, Украина сама обвиняет Россию в экотерроризме и даже в экоциде."Теперь Россия виновна в жёстком экоциде. Любые комментарии излишни", - заявлял Владимир Зеленский 6 июня 2023 года после подрыва украинскими военными плотины Каховской ГЭС.Также Украина ведёт активную работу в международных структурах по обвинению России в экотерроризме и экоциде.При этом ещё в 2021 году сами украинские чиновники и эксперты рассказывали о случаях экотерроризма на Украине. Однако тогда в их понимании экотеррористами были псевдоэкологи."Все рейдерские захваты в Украине порождаются действиями именно таких псевдоактивистов общественных", - заявляла в комментарии украинскому "5 каналу" доцент, кандидат юридических наук Елена Ярая.По её словам, тогда ситуация была очевидна: экотеррористы — псевдоэкологи, появлялись тогда, когда существовали финансовые интересы, а не экологические.Как сообщал тогда "5 канал", сотрудники украинского Национального университета биоресурсов и природопользования предупреждали, что такое явление как экотерроризм на Украине приобретал угрожающие масштабы. При этом это явление наносило ущерб профессии экологи."Однозначно, это экотерроризм, как говорят мои друзья поляки. Иначе не назовешь то, что делается", – заявлял в интервью каналу лесовод с 50-летним опытом, директор УНИ лесного и садово-паркового хозяйства Пётр Лакида.Так он реагировал на действия "активистов", заблокировавших работу в учебном ботсаду университета.Примечательно также, что лесами Херсонской области занималась активистка Екатерина Гандзюк, которая погибла в 2018 году после того, как её облили концентрированной серной кислотой. Участниками нападения на Гандзюк были участники "АТО". Гандзюк обратила внимание на поджоги херсонских лесов, которые совершались в т.ч. и с целью скрыть нелегальные вырубки леса. На акциях в память о Гандзюк получил известность и начал зарабатывать политический капитал Сергей Стерненко.Атака на КубаньНочью 6 июля оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке на регион."В ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края подверглись атаке киевского режима — Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске средствами ПВО сбиты вражеские БпЛА. Зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА - загорание резервуара с топливом", - указывалось в сообщении оперштаба.В оперштабе указали, что на месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет.Днём ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о массированной атаке украинских БпЛА на регион."Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать с помощью БПЛА гражданские объекты на территории края. В Приморско-Ахтарске наши ПВО сбили несколько беспилотников. При падении их фрагментов, по предварительной информации ЕДДС Приморско-Ахтарского района, есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко", — написал он в своём телеграм-канале в 01:29.Спустя один час и 21 минуту губернатор уточнил информацию о пострадавших в результате удара."По уточнённой на данный момент информации, к сожалению, в Приморско-Ахтарске есть пострадавшие. Госпитализированы 6 человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших. В результате атаки поврежден трёхэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы", — заявил он.В 07:56 губернатор сообщил о погибшей в результате удара девочке."К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье. Хотя в такой ситуации трудно подобрать слова утешения и поддержки. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Всем окажем всю необходимую помощь", — пообещал Кондратьев.Ранее Украина уже не раз атаковала Краснодарский край.О происходящем на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Фронт потихоньку осыпается". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, краснодарский край, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, украина, екатерина гандзюк, хроники