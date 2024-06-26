Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя - 26.06.2024 Украина.ру
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Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя
Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя - 26.06.2024 Украина.ру
Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам. Об этом 26 июня сообщили в Управлении ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю
2024-06-26T14:56
2024-06-26T14:56
новости
россия
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бахчисарай
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"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении ведомства.Сообщается, что задержанному 26 лет. Помимо личных встреч, он пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение. Это движение направленно против безопасности России.В отношении задержанного возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Данная статья предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы.
россия
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новости, россия, севастополь, бахчисарай, фсб
Новости, Россия, Севастополь, Бахчисарай, ФСБ

Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя

14:56 26.06.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам. Об этом 26 июня сообщили в Управлении ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю
"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что задержанному 26 лет. Помимо личных встреч, он пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение. Это движение направленно против безопасности России.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Данная статья предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы.
 
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