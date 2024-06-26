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Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя

Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя - 26.06.2024 Украина.ру

Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам. Об этом 26 июня сообщили в Управлении ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю

2024-06-26T14:56

2024-06-26T14:56

2024-06-26T14:56

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"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении ведомства.Сообщается, что задержанному 26 лет. Помимо личных встреч, он пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение. Это движение направленно против безопасности России.В отношении задержанного возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Данная статья предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, севастополь, бахчисарай, фсб