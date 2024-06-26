Склонял к совершению терактов: ФСБ задержала жителя Севастополя
© ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Севастополя, который склонял своих знакомых к терактам. Об этом 26 июня сообщили в Управлении ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю
"Мужчина своих знакомых из числа жителей Бахчисарая в ходе личных встреч склонял к совершению террористических актов – поджогов административных зданий города", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что задержанному 26 лет. Помимо личных встреч, он пересылал своим знакомым видеозапись с призывами вступать в проукраинское подпольное движение. Это движение направленно против безопасности России.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. Данная статья предполагает вплоть до пожизненного лишения свободы.