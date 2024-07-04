https://ukraina.ru/20240704/1056065480.html
Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук
Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук - 04.07.2024 Украина.ру
Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил оперативную... Украина.ру, 04.07.2024
2024-07-04T16:52
2024-07-04T16:52
2024-07-04T16:52
видео
николай полищук
белоруссия
россия
вооруженные силы украины
киев
харьковская область
всу
сво
наступление
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил оперативную обстановку в зоне СВО и сравнил её с событиями Великой Отечественной войны: 00:35 – операция "Багратион": почему события 1944 года интересны и сейчас? 13:05 – О действиях ВСУ на Харьковском направлении; 16:06 – нужно ли России начинать генеральное наступление на позиции ВСУ? 26:54 – Можно ли одним ударом обрушить оборону ВСУ? 29:42 – Скопление украинских войск на границе с Белоруссией: чего ожидать на этом направлении? *Во время интервью упоминаются запрещённое в России неонацистское подразделение "Азов" и внесённый в список террористических организаций батальон "Айдар"
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видео, николай полищук, белоруссия, россия, вооруженные силы украины, киев, харьковская область, всу, сво, наступление, польша, видео
Видео, Николай Полищук, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев, Харьковская область, ВСУ, СВО, наступление, Польша
Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил оперативную обстановку в зоне СВО и сравнил её с событиями Великой Отечественной войны:
00:35 – операция "Багратион": почему события 1944 года интересны и сейчас?
13:05 – О действиях ВСУ на Харьковском направлении;
16:06 – нужно ли России начинать генеральное наступление на позиции ВСУ?
26:54 – Можно ли одним ударом обрушить оборону ВСУ?
29:42 – Скопление украинских войск на границе с Белоруссией: чего ожидать на этом направлении?
*Во время интервью упоминаются запрещённое в России неонацистское подразделение "Азов" и внесённый в список террористических организаций батальон "Айдар"