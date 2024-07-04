https://ukraina.ru/20240704/1056065480.html

Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук

Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук - 04.07.2024 Украина.ру

Лукашенко ударит по Киеву ядеркой? О "Багратионе" для ВСУ и войне Польши с Белоруссией – Полищук

Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил оперативную... Украина.ру, 04.07.2024

2024-07-04T16:52

2024-07-04T16:52

2024-07-04T16:52

видео

николай полищук

белоруссия

россия

вооруженные силы украины

киев

харьковская область

всу

сво

наступление

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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру сравнил оперативную обстановку в зоне СВО и сравнил её с событиями Великой Отечественной войны: 00:35 – операция "Багратион": почему события 1944 года интересны и сейчас? 13:05 – О действиях ВСУ на Харьковском направлении; 16:06 – нужно ли России начинать генеральное наступление на позиции ВСУ? 26:54 – Можно ли одним ударом обрушить оборону ВСУ? 29:42 – Скопление украинских войск на границе с Белоруссией: чего ожидать на этом направлении? *Во время интервью упоминаются запрещённое в России неонацистское подразделение "Азов" и внесённый в список террористических организаций батальон "Айдар"

белоруссия

россия

киев

харьковская область

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видео, николай полищук, белоруссия, россия, вооруженные силы украины, киев, харьковская область, всу, сво, наступление, польша, видео