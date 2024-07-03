https://ukraina.ru/20240703/1056014484.html

Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией

Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией - 03.07.2024 Украина.ру

Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией

Несмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас

2024-07-03T05:30

2024-07-03T05:30

2024-07-03T05:30

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ростислав ищенко

украина

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.А Прибалтика - еще более слабый игрок Запада, добавил эксперт. Он отметил, что весь смысл этих государств состоит в том, чтобы быть плацдармом против России. Сам по себе военный, экономический и демографический потенциал Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен.Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.Еще в мае в интервью Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что США хотели бы ввязать поляков в войну против России уже в этом году. Однако пока к этому не готова сама Варшава.По словам Ищенко, пока Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности, так как добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы."Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям", - отметил Ищенко.

https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html

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новости, богдан безпалько, украина.ру, россия, польша, прибалтика, ростислав ищенко, украина