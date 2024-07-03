Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией - 03.07.2024 Украина.ру
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Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией
Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией - 03.07.2024 Украина.ру
Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией
Несмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас
2024-07-03T05:30
2024-07-03T05:30
новости
богдан безпалько
украина.ру
россия
польша
прибалтика
ростислав ищенко
украина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.А Прибалтика - еще более слабый игрок Запада, добавил эксперт. Он отметил, что весь смысл этих государств состоит в том, чтобы быть плацдармом против России. Сам по себе военный, экономический и демографический потенциал Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен.Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.Еще в мае в интервью Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что США хотели бы ввязать поляков в войну против России уже в этом году. Однако пока к этому не готова сама Варшава.По словам Ищенко, пока Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности, так как добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы."Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям", - отметил Ищенко.
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новости, богдан безпалько, украина.ру, россия, польша, прибалтика, ростислав ищенко, украина
Новости, Богдан Безпалько, Украина.ру, Россия, Польша, Прибалтика, Ростислав Ищенко, Украина

Похожа на девушку, жаждущую интима: Безпалько ответил, готовы ли Польша и Прибалтика воевать с Россией

05:30 03.07.2024
 
© AP / Michal Kosc
- РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP / Michal Kosc
Читать в
Несмотря на разговоры и угрозы, ни Польша, ни страны Прибалтики не готовы воевать с Россией. Тем более прямо сейчас
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
"Польша напоминает девушку, которой очень хочется получить сексуальный опыт. Ей хочется получить удовольствие, но она боится, что это может привести к физическим и психологическим травам. Местные элиты не против поучаствовать в уничтожении и грабеже России, но только если это будет безопасно. Население накачивается пропагандой, но по всем опросам 71% поляков вовсе не жаждет вступать в войну с Россией. Как говорил Шариков, на учет встану, а воевать – шиш с маслом", - сказал Безпалько.
А Прибалтика - еще более слабый игрок Запада, добавил эксперт. Он отметил, что весь смысл этих государств состоит в том, чтобы быть плацдармом против России. Сам по себе военный, экономический и демографический потенциал Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен.
Подробнее о позиции Богдана Безпалько в материале ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу.
Еще в мае в интервью Если ВСУ не свернут шею до конца года, России придется протиснуться через "Фермопилы" политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что США хотели бы ввязать поляков в войну против России уже в этом году. Однако пока к этому не готова сама Варшава.
По словам Ищенко, пока Польша закупает оружие и боеприпасы, пытается увеличить численность армии и размышляет над введением воинской повинности, так как добровольно поляки в армию не хотят идти, как и украинцы.
"Польша сможет этот год пересидеть. А на счет следующего года они уже не так уверены. Я об этом сужу по тому, как проходит их подготовка к боевым действиям", - отметил Ищенко.
Майдан, вышиванка
30 июня, 19:50
Обречённые и неисправимые украинцы. Почему они не выходят на МайданТрудно не заметить, что украинцы (граждане Украины, не считающие себя русскими, а Россию Родиной), хоть умирать и не желают, но на фронт идут безропотно. Сдаваться стали чаще, чем раньше, но случаев перехода на сторону добра целыми батальонами и полками, как это было во время Великой Отечественной войны, не отмечается.
 
НовостиБогдан БезпалькоУкраина.руРоссияПольшаПрибалтикаРостислав ИщенкоУкраина
 
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