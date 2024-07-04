Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - 04.07.2024 Украина.ру
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Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским - 04.07.2024 Украина.ру
Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х объявил, что вскоре может появиться его интервью с Владимиром Зеленским
2024-07-04T07:50
2024-07-04T08:17
новости
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владимир путин
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нато
владимир зеленский
интервью
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"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", — написал Карлсон.В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у российского лидера. В нем Путин рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам президента РФ переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.Также Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.В апреле журналист указывал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.Подробнее об интервью с Путиным — в материале Виктории Титовой "С кем там разговаривать?" Путин поговорил с США через Такера Карлсона на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, такер карлсон, нато, владимир зеленский, интервью
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Владимир Зеленский, Интервью

Журналист Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

07:50 04.07.2024 (обновлено: 08:17 04.07.2024)
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
Читать в
Американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х объявил, что вскоре может появиться его интервью с Владимиром Зеленским
"Похоже, у нас есть интервью с Зеленским. Мы пытались два года, и особенно интенсивно после интервью с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Цель состоит в предоставлении американцам столь необходимой информации о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что скоро появится", — написал Карлсон.
В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у российского лидера. В нем Путин рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам президента РФ переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Также Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
В апреле журналист указывал, что Зеленский проигнорировал его многочисленные просьбы об интервью.
Подробнее об интервью с Путиным — в материале Виктории Титовой "С кем там разговаривать?" Путин поговорил с США через Такера Карлсона на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВладимир ЗеленскийИнтервью
 
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