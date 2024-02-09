https://ukraina.ru/20240209/1053201732.html

"С кем там разговаривать?" Путин поговорил с США через Такера Карлсона

"С кем там разговаривать?" Путин поговорил с США через Такера Карлсона - 09.02.2024 Украина.ру

"С кем там разговаривать?" Путин поговорил с США через Такера Карлсона

Интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным за несколько часов набрало более 70 млн просмотров

2024-02-09T15:33

2024-02-09T15:33

2024-02-09T15:33

эксклюзив

владимир путин

такер карлсон

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олег ясинский

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Подогревали интерес к беседе, прежде всего, в США. При этом критика и обесценивание профессиональных способностей американского журналистов дали обратный эффект – зрители захотели посмотреть интервью. В России и на Украине многие смотрели беседу ночью, в оригинале, не дожидаясь утра и перевода. О чем говорил Владимир Путин и почему это интервью имело такой взрывной эффект – в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Политолог Георгий Бовт:С точки зрения чисто профессиональной Карлсон полностью провалил интервью. Он совершенно не разбирался в обрушенной на него исторической фактуре и сидел, как неуспевающий ученик (иногда почти буквально с открытым ртом), которому "репетитор" пытается втолковать простые истины. Это была лекция по истории для средней школы. Притом начиная аж от Рюрика. Он был запредельно (для журналиста из США) комплиментарен к интервьюируемому, не задал ни одного острого вопроса. Пытался было раза два, но Путин мастерски уходил от ответа и держал свою линию. Вся беседа прошла по сценарию и фактически под диктовку российского президента, который не давал вставить Карлсону слова, излагая собственное видение ситуации. Для российской аудитории там не было ничего нового, а вот американская , конечно, в таком объеме это никогда не получала. Были затронуты сразу несколько реперных точек, чувствительных особенно для республиканской аудитории MAGA. Они могут "зайти", если не подготовленный обыватель продерется сквозь историческую фактуру.Цели, которые ставил Кремль , соглашаясь на такое интервью, с чисто информационно-пропагандисткой точки зрения выполнены и даже перевыполнены : Карлсон сработал "подставкой под микрофон". На ход самого военного конфликта сказанное, разумеется, никак не повлияет.Политолог Юрий Баранчик:По итогам интервью Владимира Путина Такеру КарлсонуКажется, интересы электората MAGA и России в данный момент совпадают идеально. Можно поверить, что Карлсону мы даже не платили: безумное количество просмотров и выход приложения X в топ скачивания только из-за этого интервью, дикая истерика американского истеблишмента, где на уровне Белого дома угрожающе просят американских граждан интервью не смотреть - это уже обеспечило Карлсону деньги. И унесло карьеру куда-то на орбиту прочих изделий Илона Маска.Ключевое это то, что информационная блокада России не просто треснула, её снесло.Попытки очернить интервью будут выглядеть очень жалко. Потому что вместо маньяка-тирана из дикой холодной снежной Сайбериа обыватели видят мудрого, белого (что важно), религиозного человека, который с огромным терпением пытается спасти планету от проблем, которые ей доставляют психопаты в администрации Белого дома. Путин выглядит идеальным руководителем вообще любой страны из европейской цивилизации. И это увидят. А в США обнаружат, что бросать деньги на Украину и правда необязательно. Потому что своих проблем в самом деле выше крыши. А русские пусть там закончат эту ненужную никому войну поскорее. Трамп вроде о том же говорит. Наверное, надо за него голосовать, а не за ополоумевшего деда.Директор Института международных политический и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"С кем там разговаривать?" — главный вопрос в интервью был задан Путиным.Ещё один мощный месседж, прозвучавший в интервью президента РФ Такеру Карлсону, касался признания нынешней неспособности Запада договариваться по-хорошему. Причём недоговороспособность эта комплексная.▪️ Европейские элиты мало того, что лживые, — в силу своего статуса американских сателлитов они просто неспособны выполнить взятые на себя обязательства."На них, видите ли, "нажали", они согласились. А потом они говорят: Украина же не будет в НАТО, ты знаешь. Я говорю: не знаю; я знаю, что вы согласились в 2008 году, а почему в будущем не согласитесь? "Ну тогда нажали на нас". Я говорю: а почему завтра на вас не нажмут — и вы опять согласитесь. Ну чушь какая-то. С кем там разговаривать, я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Но с кем? Где гарантии? Никаких", — описал "состоятельность" элит Старого Света Путин.Но и гегемон в лице США немногим лучше. Американские элиты, хоть и принимают решения весьма мудрёным образом, — столь же лживы, а вдобавок не очень-то умны. И если ложь Вашингтона выражалась в вопросах, болезненных для России: расширение НАТО, госперевороты на Украине, "Минск-2" и т. п., то глупость — в стратегических просчётах самих США: от использования доллара как оружия до попыток нанести России поражение на поле боя. Попыток, за которыми стоит полное непонимание Вашингтона: "Россия будет бороться за свои интересы до конца".▪️ Пожалуй, единственные на Западе, с кем сейчас возможен диалог, это специальные службы. Они, за рамками вмешательства своих политических элит, способны решать вопросы "тихо, спокойно, на профессиональном уровне". Фактически Путин прямо обращается к американским консерваторам вроде Карлсона: все проблемы США — от некачественного политического руководства.Что из этого услышит рядовой американец, избиратель Трампа? То, что белый человек, с уважением относящийся к истории и религии, лидер крупнейшей в мире страны, от которой много что зависит, готов к конструктивной работе, которая позволила бы Штатам сохранить лицо. Но для этого нужна другая администрация в Вашингтоне и — исправление ошибок с её стороны. "Они совершили, пусть исправляют".Кто-то уже назвал это интервью "прорубанием окна" в США, но это верно лишь отчасти. Перед нами — ещё и прорубание окна Овертона. Многие в Штатах воспримут саму идею Путина: ссориться необязательно, есть и другой путь, а пока займитесь лучше своими проблемами — госдолгом, например. И это уже хороший аргумент для предвыборной кампании Трампа.Журналист Олег Ясинский:Признаюсь, что поддался массовому психозу, дождался и посмотрел интервью сразу. Первые впечатления:1. Направлено оно в первую, вторую и третью очередь на американскую публику и американского избирателя. Поэтому в нем не было рассуждений о необходимости борьбы с мировой колониальной системой, том, что американскому обывателю безразлично и непонятно.2. Элементы ликбеза были важны, потому что если большинство американских избирателей заставить искать Украину на карте, они бы начали не с того континента.3. Одним из таких людей выглядел сам интервьюер. Разговаривать с такими людьми всегда непросто, потому что никогда не знаешь, с какого уровня им надо начинать все разжевывать.4. Вопросы журналиста были настолько бедными и однообразными, что Путину пришлось самому вести свое интервью, развивая смысловую составляющую беседы. Все время хотелось отправить Карлсона в советскую школу. Мне показалось, что российский президент ждал от собеседника более интересных и глубоких вопросов.5. Думаю, упущены важные темы американских биолабораторий на Украине и желания Зеленского вернуть себе ядерное оружие. Еще - тема рисков на АЭС в зоне военных действий.6. Рассуждения о невозможности ведения информационной войны на равных с Западом давно должны быть заменены более смелым, гибким, творческим подходом к этой теме. Проблема не в контроле над мировыми сетями, СМИ и интернетом, а в либеральных чиновниках, руководящих значительной частью информационной политики России. Огромная часть альтернативной и независимой прессы мира является антиимпериалистической и антифашистской.7. Неинтеллектуал Путин, настаивающий на известном собственном мнении о национальной политике СССР (с чем многие из нас совершенно не согласны), на фоне нынешних западных политиков оказывается человеком образованным, информированным и главное - совершенно рациональным, с которым, при малейшем желании договориться, есть все возможности для этого.8. Несмотря на журналиста, интервью может быть очень полезным для тех, кто искренне пытается разобраться в сегодняшней трагической ситуации, превращенной мировой антидемократической прессой в убогую карикатуру.Украинский политик Евгений ШевченкоПосмотрел Такера Карлсона с Путиным. Ничего нового с их точки зрения. Интервью направлено на американцев. На данный момент в Х 60 млн просмотров. Хиллари лучший пиарщик Такера Карлсона. Между строк прослеживается, что Путин готов вернуться к Стамбульскому соглашению. А это значит, что Запорожскую и Херсонскую части областей они могут вернуть, при достижении компромиссов на переговорах. Стратегическая задача этого интервью - пробить Американский купол мейнстрима. Похоже у Илона Маска это получилось. Пока писал этот пост, уже 70 млн просмотров.

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