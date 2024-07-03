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Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды

Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды - 03.07.2024 Украина.ру

Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды

Зиму без отопления прогнозируют жителям Украины, чьи квартиры находятся на девятых этажах. О том, что люди останутся также без водоснабжения сообщили председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и нардеп Алексей Кучеренко

2024-07-03T15:44

2024-07-03T15:44

2024-07-03T15:50

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Так, с наступлением холодов будет затруднительно "поднять"" тепло на высоту девятиэтажки, не говоря уже о киевских высотках. Обеспечить теплом украинцев будет возможно имея достаточное количество генераторов, однако и для этого будет необходимо огромное количество топлива. Информацию подтвердил и народный депутат Алексей Кучеренко, подчеркнувший, что это касается также и воды, так как ее тоже поднимают на верхние этажи насосами. "Единственное, что успокаивает – канализация будет работать и без света", – порадовал он.Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей).Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.Подробнее о том, как еще в первый год спецоперации энергосистема Украины начала самоуничтожаться читайте в интервью эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, энергосистема украины, сво