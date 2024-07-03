Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды - 03.07.2024 Украина.ру
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Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды
Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды - 03.07.2024 Украина.ру
Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды
Зиму без отопления прогнозируют жителям Украины, чьи квартиры находятся на девятых этажах. О том, что люди останутся также без водоснабжения сообщили председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и нардеп Алексей Кучеренко
2024-07-03T15:44
2024-07-03T15:50
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Так, с наступлением холодов будет затруднительно "поднять"" тепло на высоту девятиэтажки, не говоря уже о киевских высотках. Обеспечить теплом украинцев будет возможно имея достаточное количество генераторов, однако и для этого будет необходимо огромное количество топлива. Информацию подтвердил и народный депутат Алексей Кучеренко, подчеркнувший, что это касается также и воды, так как ее тоже поднимают на верхние этажи насосами. "Единственное, что успокаивает – канализация будет работать и без света", – порадовал он.Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей).Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.Подробнее о том, как еще в первый год спецоперации энергосистема Украины начала самоуничтожаться читайте в интервью эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, энергосистема украины, сво
Новости, Украина, Энергосистема Украины, СВО

Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды

15:44 03.07.2024 (обновлено: 15:50 03.07.2024)
 
© Julian Hochgesang/UnsplashОтопление батарея радиатор
Отопление батарея радиатор
© Julian Hochgesang/Unsplash
Читать в
Зиму без отопления прогнозируют жителям Украины, чьи квартиры находятся на девятых этажах. О том, что люди останутся также без водоснабжения сообщили председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и нардеп Алексей Кучеренко
Так, с наступлением холодов будет затруднительно "поднять"" тепло на высоту девятиэтажки, не говоря уже о киевских высотках. Обеспечить теплом украинцев будет возможно имея достаточное количество генераторов, однако и для этого будет необходимо огромное количество топлива.
"Тут будет сложная ситуация, если не обеспечить насосную группу дополнительными генераторами. Я думаю, что это приведет к панике на рынке генераторов, потому что за ними очередь стоит уже на год вперед", – сказал Игнатьев в эфире украинского национального телемарафона.
Информацию подтвердил и народный депутат Алексей Кучеренко, подчеркнувший, что это касается также и воды, так как ее тоже поднимают на верхние этажи насосами.

"Единственное, что успокаивает – канализация будет работать и без света", – порадовал он.

Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей).
Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.
Подробнее о том, как еще в первый год спецоперации энергосистема Украины начала самоуничтожаться читайте в интервью эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2024
18 июня, 12:50
Света нет, за воду дерутся, люди на пределе. Что происходит в НиколаевеМогут пройти годы, но в Николаеве власти по-прежнему будут обсуждать проблему с водоснабжением, составлять планы, писать проекты, презентовать для иностранных доноров схемы ремонта водопровода. Однако питьевой воды для жителей от этого не прибавится.
 
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