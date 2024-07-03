Жителей верхних этажей девятиэтажек на Украине готовят к зиме без отопления и воды
15:44 03.07.2024 (обновлено: 15:50 03.07.2024)
Зиму без отопления прогнозируют жителям Украины, чьи квартиры находятся на девятых этажах. О том, что люди останутся также без водоснабжения сообщили председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев и нардеп Алексей Кучеренко
Так, с наступлением холодов будет затруднительно "поднять"" тепло на высоту девятиэтажки, не говоря уже о киевских высотках. Обеспечить теплом украинцев будет возможно имея достаточное количество генераторов, однако и для этого будет необходимо огромное количество топлива.
"Тут будет сложная ситуация, если не обеспечить насосную группу дополнительными генераторами. Я думаю, что это приведет к панике на рынке генераторов, потому что за ними очередь стоит уже на год вперед", – сказал Игнатьев в эфире украинского национального телемарафона.
Информацию подтвердил и народный депутат Алексей Кучеренко, подчеркнувший, что это касается также и воды, так как ее тоже поднимают на верхние этажи насосами.
"Единственное, что успокаивает – канализация будет работать и без света", – порадовал он.
Ранее сообщалось, что на энергетическое оборудование для стабильной подачи электроэнергии каждой семье на Украине нужно будет потратить не менее трех-четырех тысяч долларов (до 343 тысяч рублей).
Напомним, с лета на Украине тариф на электроэнергию увеличился на 64%.
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