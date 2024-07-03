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Зеленский устал от своего премьера Шмыгаля и ищёт ему замену

Зеленский устал от своего премьера Шмыгаля и ищёт ему замену - 03.07.2024 Украина.ру

Зеленский устал от своего премьера Шмыгаля и ищёт ему замену

Владимир Зеленский "устал" от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и ищет ему замену. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники

2024-07-03T14:32

2024-07-03T14:32

2024-07-03T14:33

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Источники в команде Зеленского рассказали журналистам, что он хочет постоянно "каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться".Другой источник заявил, что это уже "второе мероприятие на увольнение Шмыгаля за последние два месяца".По его словам, заменить Шмыгаля могут первым вице-премьером-министром Украины - министром экономики Юлией Свириденко.Также рассматривают на должность премьера экс-министра развития общин и территорий Украины, председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова. Однако его кандидатура под сомнением.Подробнее в материале СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, премьер-министр