Зеленский устал от своего премьера Шмыгаля и ищёт ему замену
14:32 03.07.2024 (обновлено: 14:33 03.07.2024)
Владимир Зеленский "устал" от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и ищет ему замену. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
"Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет..." - говорится в сообщении.
Источники в команде Зеленского рассказали журналистам, что он хочет постоянно "каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться".
Другой источник заявил, что это уже "второе мероприятие на увольнение Шмыгаля за последние два месяца".
По его словам, заменить Шмыгаля могут первым вице-премьером-министром Украины - министром экономики Юлией Свириденко.
Также рассматривают на должность премьера экс-министра развития общин и территорий Украины, председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова. Однако его кандидатура под сомнением.
Подробнее в материале СМИ узнали о незавидной судьбе украинского премьер-министра, которого собираются уволить на сайте Украина.ру.