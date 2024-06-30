"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги - 30.06.2024 Украина.ру
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"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги
"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги - 30.06.2024 Украина.ру
"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги
Международный валютный фонд (МВФ) не осознает, то в каком положении оказалась Украина, а в противном случае он бы не отказался списать долги Киева. Путем такой нехитрой манипуляции киевский экономист Алексей Кущ выразил публичное возмущение позиции МВФ по Украине
2024-06-30T12:36
2024-06-30T12:38
новости
украина
алексей кущ
мвф
киев
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сво
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"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — написал он на своей странице в сети. По его словам, Украину обязали выполнять свои обязательства перед Фондом без послаблений в условиях "геополитического форс-мажора", в то время как Гане в этом году спишут 30% долгов. Экономист заявил, что если Украина "действительно защищает Запад", к ней следует относится по иному, а не просить вернуть долги из средств пакетов помощи союзников. В апреле директор по коммуникациям организации Джули Козак заявлял, что планов по возможной реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом нет. Напомним, всего Киев получил около 5,4 миллиардов долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиардов долларов. В этом году Киев должен заплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,9 млрд долларов, а течение семи последующих лет – 11,5 миллиардов долларов.Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны читайте в материале журналиста, автора издания Украина.ру Ивана Лизана.
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новости, украина, алексей кущ, мвф, киев, долги, сво
Новости, Украина, Алексей Кущ, МВФ, Киев, долги, СВО

"Почему такое отношение?": на Украине пристыдили МВФ за отказ списать долги

12:36 30.06.2024 (обновлено: 12:38 30.06.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
Международный валютный фонд - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Международный валютный фонд (МВФ) не осознает, то в каком положении оказалась Украина, а в противном случае он бы не отказался списать долги Киева. Путем такой нехитрой манипуляции киевский экономист Алексей Кущ выразил публичное возмущение позиции МВФ по Украине
"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — написал он на своей странице в сети.
По его словам, Украину обязали выполнять свои обязательства перед Фондом без послаблений в условиях "геополитического форс-мажора", в то время как Гане в этом году спишут 30% долгов.
Экономист заявил, что если Украина "действительно защищает Запад", к ней следует относится по иному, а не просить вернуть долги из средств пакетов помощи союзников.
В апреле директор по коммуникациям организации Джули Козак заявлял, что планов по возможной реструктуризации долга Украины перед Международным валютным фондом нет.
Напомним, всего Киев получил около 5,4 миллиардов долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиардов долларов. В этом году Киев должен заплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,9 млрд долларов, а течение семи последующих лет – 11,5 миллиардов долларов.
Кто и как зарабатывает на украинских долгах Западу во время войны читайте в материале журналиста, автора издания Украина.ру Ивана Лизана.
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