Руководство США и НАТО потребовало снять любые ограничения для ударов ВСУ – СМИ
17:40 02.07.2024 (обновлено: 17:45 02.07.2024)
Сразу несколько высокопоставленных чиновников, входящих в состав руководящего состава Североатлантического альянса и США объявили, что Киеву следует разрешить атаковать Россию, сняв все существующее ограничения. Об этом пишет Defense News (DN), ссылаясь на источники
Отмечается, что с таким предложением выступил и уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО", — сказано в публикации.
Такое требование связано с тем, что партнеры Киева "часто делают то, чего не собирались делать ранее", ориентируясь на обстановку на фронте, уточнил чиновник Пентагона.
В конце мая администрация США уже давала разрешение ВСУ на удары по территории России якобы в ответ на угрозу, которую могут нести ВС РФ группировкам украинских войск в Харькове. При этом, запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставался в силе.
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