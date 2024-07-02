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Руководство США и НАТО потребовало снять любые ограничения для ударов ВСУ – СМИ

Руководство США и НАТО потребовало снять любые ограничения для ударов ВСУ – СМИ - 02.07.2024 Украина.ру

Руководство США и НАТО потребовало снять любые ограничения для ударов ВСУ – СМИ

Сразу несколько высокопоставленных чиновников, входящих в состав руководящего состава Североатлантического альянса и США объявили, что Киеву следует разрешить атаковать Россию, сняв все существующее ограничения. Об этом пишет Defense News (DN), ссылаясь на источники

2024-07-02T17:40

2024-07-02T17:40

2024-07-02T17:45

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Отмечается, что с таким предложением выступил и уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг. Такое требование связано с тем, что партнеры Киева "часто делают то, чего не собирались делать ранее", ориентируясь на обстановку на фронте, уточнил чиновник Пентагона. В конце мая администрация США уже давала разрешение ВСУ на удары по территории России якобы в ответ на угрозу, которую могут нести ВС РФ группировкам украинских войск в Харькове. При этом, запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставался в силе. Вооруженные силы Украины днём, 23 июня, атаковали Севастополь – над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне. В результате атаки украинской армии погибли пять человек, в том числе двое детей, ещё 119 человек пострадали. В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Каким будет ход и главные цели летней военной кампании России смотрите в интервью военного обозревателя Даниила Безсонова в эфире Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240605/1055478970.html

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новости, сша, россия, вооруженные силы украины, нато, пентагон, сво