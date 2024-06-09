https://ukraina.ru/20240609/1055567277.html
Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании - 09.06.2024 Украина.ру
Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина. ру прокомментировал провокации Запада, их реальную цель и оценил степень ядерной угрозы, объяснил смысл французской бравады, а также поделился взглядом на использование флота в современной войне, на цели летней кампании ВС РФ и рассказал о смысле безумной мобилизации на Украине
2024-06-09T12:48
2024-06-09T12:48
2024-06-09T12:48
видео
россия
даниил безсонов
украина
мобилизация
запад
франция
ядерное оружие
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00:21 – О разрешении на удары по России;03:38 – Об ответе России Западу;06:45 – Об угрозе ядерного конфликта;13:29 – С чем связана французская смелость и бравада;16:04 – Чему могут научить западные инструкторы?18:13 – Роль флота в современной войне;22:11 – Ситуация на северном фронте;28:01 – О смысле зверской мобилизации на Украине
россия
украина
запад
франция
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, даниил безсонов, украина, мобилизация, запад, франция, ядерное оружие, видео
Видео, Россия, Даниил Безсонов, Украина, мобилизация, Запад, Франция, Ядерное оружие
Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина. ру прокомментировал провокации Запада, их реальную цель и оценил степень ядерной угрозы, объяснил смысл французской бравады, а также поделился взглядом на использование флота в современной войне, на цели летней кампании ВС РФ и рассказал о смысле безумной мобилизации на Украине
00:21
– О разрешении на удары по России;03:38
– Об ответе России Западу;06:45
– Об угрозе ядерного конфликта;13:29
– С чем связана французская смелость и бравада;16:04
– Чему могут научить западные инструкторы?18:13
– Роль флота в современной войне;22:11
– Ситуация на северном фронте;28:01
– О смысле зверской мобилизации на Украине