Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании - 09.06.2024 Украина.ру
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Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании - 09.06.2024 Украина.ру
Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина. ру прокомментировал провокации Запада, их реальную цель и оценил степень ядерной угрозы, объяснил смысл французской бравады, а также поделился взглядом на использование флота в современной войне, на цели летней кампании ВС РФ и рассказал о смысле безумной мобилизации на Украине
2024-06-09T12:48
2024-06-09T12:48
видео
россия
даниил безсонов
украина
мобилизация
запад
франция
ядерное оружие
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00:21 – О разрешении на удары по России;03:38 – Об ответе России Западу;06:45 – Об угрозе ядерного конфликта;13:29 – С чем связана французская смелость и бравада;16:04 – Чему могут научить западные инструкторы?18:13 – Роль флота в современной войне;22:11 – Ситуация на северном фронте;28:01 – О смысле зверской мобилизации на Украине
россия
украина
запад
франция
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видео, россия, даниил безсонов, украина, мобилизация, запад, франция, ядерное оружие, видео
Видео, Россия, Даниил Безсонов, Украина, мобилизация, Запад, Франция, Ядерное оружие

Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании

12:48 09.06.2024
 
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Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина. ру прокомментировал провокации Запада, их реальную цель и оценил степень ядерной угрозы, объяснил смысл французской бравады, а также поделился взглядом на использование флота в современной войне, на цели летней кампании ВС РФ и рассказал о смысле безумной мобилизации на Украине
00:21 – О разрешении на удары по России;
03:38 – Об ответе России Западу;
06:45 – Об угрозе ядерного конфликта;
13:29 – С чем связана французская смелость и бравада;
16:04 – Чему могут научить западные инструкторы?
18:13 – Роль флота в современной войне;
22:11 – Ситуация на северном фронте;
28:01 – О смысле зверской мобилизации на Украине
 
ВидеоРоссияДаниил БезсоновУкраинамобилизацияЗападФранцияЯдерное оружие
 
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12:48Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании
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