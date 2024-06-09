https://ukraina.ru/20240609/1055567277.html

Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании

Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании - 09.06.2024 Украина.ру

Главный удар – не по Харькову: Безсонов о хитром плане России и об основных целях летней военной кампании

Военный обозреватель Даниил Безсонов в эфире Украина. ру прокомментировал провокации Запада, их реальную цель и оценил степень ядерной угрозы, объяснил смысл французской бравады, а также поделился взглядом на использование флота в современной войне, на цели летней кампании ВС РФ и рассказал о смысле безумной мобилизации на Украине

2024-06-09T12:48

2024-06-09T12:48

2024-06-09T12:48

видео

россия

даниил безсонов

украина

мобилизация

запад

франция

ядерное оружие

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00:21 – О разрешении на удары по России;03:38 – Об ответе России Западу;06:45 – Об угрозе ядерного конфликта;13:29 – С чем связана французская смелость и бравада;16:04 – Чему могут научить западные инструкторы?18:13 – Роль флота в современной войне;22:11 – Ситуация на северном фронте;28:01 – О смысле зверской мобилизации на Украине

россия

украина

запад

франция

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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