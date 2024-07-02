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"Вопросы войны и мира": Орбан провёл брифинг с Зеленским
"Вопросы войны и мира": Орбан провёл брифинг с Зеленским - 02.07.2024 Украина.ру
"Вопросы войны и мира": Орбан провёл брифинг с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал своей миссией узнать видение Украины касательно мирного урегулирования конфликта. Об этом он заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге
2024-07-02T15:15
2024-07-02T15:15
2024-07-02T15:15
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Зеленский поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киеве. Он отметил, что предыдущий визит венгерского премьер состоялся в 2012 году.Зеленский отметил, что хотел бы обсудить с Орбаном ситуацию на поле боя и так называемый Саммит мира.Орбан, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и отметил, что прибыл в Киев в первый же день председательства в Совете ЕС.Венгерский лидер подчеркнул, что цель его визита – понять, как можно помочь Украине в следующие шесть месяцев."И, конечно, я хотел бы воспользоваться возможностью этой встречи, чтобы вместе обсудить положение венгерской общины, проживающей на Украине, и подумать, как помочь ей тоже", - подчеркнул Орбан.Он отметил, что Венгрия готова поддерживать Украину гуманитарно и выступает за мир. Орбан ещё раз поблагодарил за приглашение и заявил, что настроен оптимистично.Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем Совета ЕС. На эту должность Будапешт заступил под девизом "сделаем Европу снова великой".В ночь на 2 июля Орбан прибыл с визитом на Украину.Подробнее в материале Орбан в Киеве, удар по Миргороду, шпиономания, осужденный Гройсман. Главное на Украине на 13:30 2 июля на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, киев, виктор орбан, владимир зеленский, ес, совет европы
Новости, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС, Совет Европы
"Вопросы войны и мира": Орбан провёл брифинг с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал своей миссией узнать видение Украины касательно мирного урегулирования конфликта. Об этом он заявил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге
Зеленский
поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана
в Киеве. Он отметил, что предыдущий визит венгерского премьер состоялся в 2012 году.
Зеленский отметил, что хотел бы обсудить с Орбаном ситуацию на поле боя и так называемый Саммит мира.
Орбан, в свою очередь, поблагодарил за приглашение и отметил, что прибыл в Киев в первый же день председательства в Совете ЕС.
"Я думаю, что это самый главный вопрос для Европы, и он будет таковым на протяжении следующих месяцев – вопрос войны и мира между Украиной и Россией", - заявил Орбан.
Венгерский лидер подчеркнул, что цель его визита – понять, как можно помочь Украине в следующие шесть месяцев.
"И, конечно, я хотел бы воспользоваться возможностью этой встречи, чтобы вместе обсудить положение венгерской общины, проживающей на Украине, и подумать, как помочь ей тоже", - подчеркнул Орбан.
Он отметил, что Венгрия готова поддерживать Украину гуманитарно и выступает за мир.
"Я считаю своей миссией понять ваше видение касательно шансов на мир", - обратился он к Зеленскому.
Орбан ещё раз поблагодарил за приглашение и заявил, что настроен оптимистично.
Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем Совета ЕС. На эту должность Будапешт заступил под девизом "сделаем Европу снова великой".
В ночь на 2 июля Орбан прибыл с визитом на Украину.