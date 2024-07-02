Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин
13:32 02.07.2024 (обновлено: 13:44 02.07.2024)
© depositphotos.comтакси
© depositphotos.com
Компания для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber испытывает дефицит сотрудников из-за массовой мобилизации мужского населения на Украине. Предложения устроиться на работу таксистом все чаще стали получать жительницы страны, передает издание "Политика страны"
"Если у вас есть водительское удостоверение и желание получать доход дополнительно, в свое свободное время или на постоянной основе, вы можете загрузить приложение Uber и начать работать", – следует из сообщения, которое получают украинки.
Примечательно, что предложения также поступают женщинам, которые не пользуются услугами такси. Где и за какую сумму сервис приобрел личные данные украинцев не сообщается.
По данным издания Украина.ру, женщин всячески приобщают к мужскому труду, в том числе мотивируя финансово. Так, украинкам на должности дальнобойщика предлагают получать оклад не менее чем в 100 тысяч гривен (больше 215 тысяч рублей). При этом, мужчины, сидящие за рулем фур, получают гораздо меньше, однако очень многие из них уволились и прячутся дома, чтобы избежать отправки на фронт.
Ранее сообщалось, что градообразующее предприятие Обухова, которое ежедневно обрабатывает более 850 тонн вторсырья, обеспечивая украинцев рулонами туалетной бумаги, салфетками, полотенцами, рискует свернуть производство из-за тотальной мобилизации.