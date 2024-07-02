Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин - 02.07.2024 Украина.ру
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Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин
Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин - 02.07.2024 Украина.ру
Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин
Компания для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber испытывает дефицит сотрудников из-за массовой мобилизации мужского населения на Украине. Предложения устроиться на работу таксистом все чаще стали получать жительницы страны, передает издание "Политика страны"
2024-07-02T13:32
2024-07-02T13:44
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Примечательно, что предложения также поступают женщинам, которые не пользуются услугами такси. Где и за какую сумму сервис приобрел личные данные украинцев не сообщается. По данным издания Украина.ру, женщин всячески приобщают к мужскому труду, в том числе мотивируя финансово. Так, украинкам на должности дальнобойщика предлагают получать оклад не менее чем в 100 тысяч гривен (больше 215 тысяч рублей). При этом, мужчины, сидящие за рулем фур, получают гораздо меньше, однако очень многие из них уволились и прячутся дома, чтобы избежать отправки на фронт.Ранее сообщалось, что градообразующее предприятие Обухова, которое ежедневно обрабатывает более 850 тонн вторсырья, обеспечивая украинцев рулонами туалетной бумаги, салфетками, полотенцами, рискует свернуть производство из-за тотальной мобилизации.Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского смотрите в интервью социолога Евгения Копатько на Украина.ру.
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новости, украина, мобилизация, такси, всу, сво
Новости, Украина, мобилизация, такси, ВСУ, СВО

Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин

13:32 02.07.2024 (обновлено: 13:44 02.07.2024)
 
© depositphotos.comтакси
такси
© depositphotos.com
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Компания для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber испытывает дефицит сотрудников из-за массовой мобилизации мужского населения на Украине. Предложения устроиться на работу таксистом все чаще стали получать жительницы страны, передает издание "Политика страны"

"Если у вас есть водительское удостоверение и желание получать доход дополнительно, в свое свободное время или на постоянной основе, вы можете загрузить приложение Uber и начать работать", – следует из сообщения, которое получают украинки.

Примечательно, что предложения также поступают женщинам, которые не пользуются услугами такси. Где и за какую сумму сервис приобрел личные данные украинцев не сообщается.
По данным издания Украина.ру, женщин всячески приобщают к мужскому труду, в том числе мотивируя финансово. Так, украинкам на должности дальнобойщика предлагают получать оклад не менее чем в 100 тысяч гривен (больше 215 тысяч рублей). При этом, мужчины, сидящие за рулем фур, получают гораздо меньше, однако очень многие из них уволились и прячутся дома, чтобы избежать отправки на фронт.
Ранее сообщалось, что градообразующее предприятие Обухова, которое ежедневно обрабатывает более 850 тонн вторсырья, обеспечивая украинцев рулонами туалетной бумаги, салфетками, полотенцами, рискует свернуть производство из-за тотальной мобилизации.
Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского смотрите в интервью социолога Евгения Копатько на Украина.ру.
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