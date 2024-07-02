https://ukraina.ru/20240702/1056002257.html

Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин

Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин - 02.07.2024 Украина.ру

Uber срочно ищет сотрудниц-украинок из-за тотальной нехватки мужчин

Компания для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber испытывает дефицит сотрудников из-за массовой мобилизации мужского населения на Украине. Предложения устроиться на работу таксистом все чаще стали получать жительницы страны, передает издание "Политика страны"

2024-07-02T13:32

2024-07-02T13:32

2024-07-02T13:44

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Примечательно, что предложения также поступают женщинам, которые не пользуются услугами такси. Где и за какую сумму сервис приобрел личные данные украинцев не сообщается. По данным издания Украина.ру, женщин всячески приобщают к мужскому труду, в том числе мотивируя финансово. Так, украинкам на должности дальнобойщика предлагают получать оклад не менее чем в 100 тысяч гривен (больше 215 тысяч рублей). При этом, мужчины, сидящие за рулем фур, получают гораздо меньше, однако очень многие из них уволились и прячутся дома, чтобы избежать отправки на фронт.Ранее сообщалось, что градообразующее предприятие Обухова, которое ежедневно обрабатывает более 850 тонн вторсырья, обеспечивая украинцев рулонами туалетной бумаги, салфетками, полотенцами, рискует свернуть производство из-за тотальной мобилизации.Кто на Украине ждёт Россию и сколько людей сегодня поддерживают Зеленского смотрите в интервью социолога Евгения Копатько на Украина.ру.

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новости, украина, мобилизация, такси, всу, сво